Рейтинг@Mail.ru
"Альтернатива" завоевывает Германию - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 09.10.2023 (обновлено: 17:00 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/germaniya-1901526448.html
"Альтернатива" завоевывает Германию
"Альтернатива" завоевывает Германию - РИА Новости, 09.10.2023
"Альтернатива" завоевывает Германию
Вчерашние земельные выборы в Германии стали сильным ударом не только по правящему кабинету министров, но и по всей немецкой политической системе. Потому что... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:49
2023-10-09T17:00
аналитика
бавария
германия
гессен
христианско-социальный союз
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901529483_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_b171b621fb0571ecc0319125cc2350ce.jpg
Вчерашние земельные выборы в Германии стали сильным ударом не только по правящему кабинету министров, но и по всей немецкой политической системе. Потому что показали глубину кризиса, в которой она находится.Избиратели Баварии и Гессена — на две эти земли приходится почти 20 миллионов населения, то есть четверть жителей ФРГ, — выбирали местные парламенты. Партиям правящей в Берлине коалиции предсказывали плохие результаты, но они оказались даже хуже, чем показывали опросы. Партия канцлера Шольца, СДПГ, набрала в Баварии всего восемь процентов — да, эта земля никогда не была вотчиной левых, но до такого низкого результата они еще не опускались. Свободные демократы, их партнер по федеральной коалиции, вообще не проходят в баварский ландтаг: у них три процента. И даже "Зеленые", единственная партия правящей коалиции, которая имела в Баварии сильные позиции, ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами и не оправдала ожидания аналитиков: у нее меньше 15 процентов. Более того, им обещали уверенное второе место, а они пришли лишь четвертыми.Точно такой же процент у "Зеленых" в Гессене — там они совсем немного отстают от СДПГ. Но для последних такой результат (15 процентов) не может считаться успехом: на прошлых выборах у них было 20 процентов, а на позапрошлых — 30! То есть за десятилетие социал-демократы потеряли половину своих избирателей. А кто же их приобрел? Кто стал главным победителем этих выборов?Может быть, занявшая в обеих землях первое место ХДС-ХСС? В Баварии ХСС взял 37 процентов, а в Гессене ХДС получил 34 — и они останутся у власти. Но дело в том, что для баварской партии это очень низкий результат, повторяющий их провал на прошлых выборах, а ведь они бессменно правят этой крупнейшей германской землей. Теперь, как и пять лет назад, им придется создавать коалицию со "Свободными избирателями", лидера которых пытались обвинить в неофашизме, но это не помешало партии набрать 15 процентов. Однако считать ХДС-ХСС моральным победителем этих выборов нельзя — им стала "Альтернатива для Германии".Третируемая всей политической элитой и государственным аппаратом, находящаяся в изоляции (с ней нельзя образовывать коалиции ни на каком уровне) и называемая экстремистской партия набрала в Баварии 14 процентов, финишировав третьей, а в Гессене — больше 18 процентов, не только серьезно улучшив свой результат, но и заняв второе место. А ведь ни Бавария, ни Гессен не являются электоральной опорой АдГ, в отличие от востока Германии, где ее рейтинг подбирается к 30 процентам и даже превышает их. Точнее, не являлись до этих выборов, потому что теперь и две эти западногерманские земли будут вносить значимый вклад в копилку рейтинга АдГ. На федеральном уровне уверенно перевалившего за 20 процентов. То есть нерукопожатная партия стала второй по популярности партией Германии. И будет дальше только набирать популярность, несмотря на все попытки остановить ее. А точнее, даже благодаря им и тем методам, которые применяют против нее. В ходе предвыборной кампании в Баварии было совершено покушение на сопредседателя АдГ Тино Хрупалла: его укололи шприцем с неизвестным веществом, а другой лидер партии Алис Вайдель получает постоянные угрозы и вынуждена избегать публичных мероприятий. Подобные методы запугивания не помогут загнать АдГ в угол — и уж точно не отпугнут от партии избирателей.Потому что в современной Германии растет понимание того, что традиционные, системные партии (еще и называющие себя "народными", как это делают СДПГ и ХДС) не способны или не могут отстаивать национальные интересы собственной страны и собственного народа. Ни во внутренней политике (и это касается не только приема мигрантов), ни во внешней (и это относится не только к политике в отношении России). Зато эти системные партии способны шельмовать и обзывать "пророссийскими" и "экстремистскими" тех, кто имеет мужество отстаивать свою позицию, — и это начинает понимать все больше и больше немцев. Для которых АдГ в этих условиях становится уже не просто "альтернативой", а естественным выбором.
https://ria.ru/20231009/vybory-1901388591.html
https://ria.ru/20231004/fiasko-1900317480.html
https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html
https://ria.ru/20231004/ugrozy-1900398343.html
бавария
германия
гессен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901529483_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_7b4c1542c80e22161b5c084182a8ab23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, бавария, германия, гессен, христианско-социальный союз, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), политика
Аналитика, Бавария, Германия, Гессен, Христианско-социальный союз, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), Политика

"Альтернатива" завоевывает Германию

© AFP 2023 / JENS SCHLUETERСотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса во втором туре выборов в региональные парламенты
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса во втором туре выборов в региональные парламенты - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / JENS SCHLUETER
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса во втором туре выборов в региональные парламенты
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Вчерашние земельные выборы в Германии стали сильным ударом не только по правящему кабинету министров, но и по всей немецкой политической системе. Потому что показали глубину кризиса, в которой она находится.
Избиратели Баварии и Гессена — на две эти земли приходится почти 20 миллионов населения, то есть четверть жителей ФРГ, — выбирали местные парламенты. Партиям правящей в Берлине коалиции предсказывали плохие результаты, но они оказались даже хуже, чем показывали опросы. Партия канцлера Шольца, СДПГ, набрала в Баварии всего восемь процентов — да, эта земля никогда не была вотчиной левых, но до такого низкого результата они еще не опускались. Свободные демократы, их партнер по федеральной коалиции, вообще не проходят в баварский ландтаг: у них три процента. И даже "Зеленые", единственная партия правящей коалиции, которая имела в Баварии сильные позиции, ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами и не оправдала ожидания аналитиков: у нее меньше 15 процентов. Более того, им обещали уверенное второе место, а они пришли лишь четвертыми.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
СМИ: партия Шольца потерпела историческое поражение на местных выборах
Вчера, 06:03
Точно такой же процент у "Зеленых" в Гессене — там они совсем немного отстают от СДПГ. Но для последних такой результат (15 процентов) не может считаться успехом: на прошлых выборах у них было 20 процентов, а на позапрошлых — 30! То есть за десятилетие социал-демократы потеряли половину своих избирателей. А кто же их приобрел? Кто стал главным победителем этих выборов?
Может быть, занявшая в обеих землях первое место ХДС-ХСС? В Баварии ХСС взял 37 процентов, а в Гессене ХДС получил 34 — и они останутся у власти. Но дело в том, что для баварской партии это очень низкий результат, повторяющий их провал на прошлых выборах, а ведь они бессменно правят этой крупнейшей германской землей. Теперь, как и пять лет назад, им придется создавать коалицию со "Свободными избирателями", лидера которых пытались обвинить в неофашизме, но это не помешало партии набрать 15 процентов. Однако считать ХДС-ХСС моральным победителем этих выборов нельзя — им стала "Альтернатива для Германии".
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"В это воскресенье": Шольца ждет историческое фиаско
4 октября, 04:13
Третируемая всей политической элитой и государственным аппаратом, находящаяся в изоляции (с ней нельзя образовывать коалиции ни на каком уровне) и называемая экстремистской партия набрала в Баварии 14 процентов, финишировав третьей, а в Гессене — больше 18 процентов, не только серьезно улучшив свой результат, но и заняв второе место. А ведь ни Бавария, ни Гессен не являются электоральной опорой АдГ, в отличие от востока Германии, где ее рейтинг подбирается к 30 процентам и даже превышает их. Точнее, не являлись до этих выборов, потому что теперь и две эти западногерманские земли будут вносить значимый вклад в копилку рейтинга АдГ. На федеральном уровне уверенно перевалившего за 20 процентов. То есть нерукопожатная партия стала второй по популярности партией Германии. И будет дальше только набирать популярность, несмотря на все попытки остановить ее. А точнее, даже благодаря им и тем методам, которые применяют против нее. В ходе предвыборной кампании в Баварии было совершено покушение на сопредседателя АдГ Тино Хрупалла: его укололи шприцем с неизвестным веществом, а другой лидер партии Алис Вайдель получает постоянные угрозы и вынуждена избегать публичных мероприятий. Подобные методы запугивания не помогут загнать АдГ в угол — и уж точно не отпугнут от партии избирателей.
Германия - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия
6 октября, 15:13
Потому что в современной Германии растет понимание того, что традиционные, системные партии (еще и называющие себя "народными", как это делают СДПГ и ХДС) не способны или не могут отстаивать национальные интересы собственной страны и собственного народа. Ни во внутренней политике (и это касается не только приема мигрантов), ни во внешней (и это относится не только к политике в отношении России). Зато эти системные партии способны шельмовать и обзывать "пророссийскими" и "экстремистскими" тех, кто имеет мужество отстаивать свою позицию, — и это начинает понимать все больше и больше немцев. Для которых АдГ в этих условиях становится уже не просто "альтернативой", а естественным выбором.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Одного из лидеров немецкой АдГ взяли под охрану из-за поступающих угроз
4 октября, 12:22
 
АналитикаБаварияГерманияГессенХристианско-социальный союзХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала