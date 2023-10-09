"Альтернатива" завоевывает Германию
© AFP 2023 / JENS SCHLUETERСотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса во втором туре выборов в региональные парламенты
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса во втором туре выборов в региональные парламенты
Вчерашние земельные выборы в Германии стали сильным ударом не только по правящему кабинету министров, но и по всей немецкой политической системе. Потому что показали глубину кризиса, в которой она находится.
Избиратели Баварии и Гессена — на две эти земли приходится почти 20 миллионов населения, то есть четверть жителей ФРГ, — выбирали местные парламенты. Партиям правящей в Берлине коалиции предсказывали плохие результаты, но они оказались даже хуже, чем показывали опросы. Партия канцлера Шольца, СДПГ, набрала в Баварии всего восемь процентов — да, эта земля никогда не была вотчиной левых, но до такого низкого результата они еще не опускались. Свободные демократы, их партнер по федеральной коалиции, вообще не проходят в баварский ландтаг: у них три процента. И даже "Зеленые", единственная партия правящей коалиции, которая имела в Баварии сильные позиции, ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами и не оправдала ожидания аналитиков: у нее меньше 15 процентов. Более того, им обещали уверенное второе место, а они пришли лишь четвертыми.
Точно такой же процент у "Зеленых" в Гессене — там они совсем немного отстают от СДПГ. Но для последних такой результат (15 процентов) не может считаться успехом: на прошлых выборах у них было 20 процентов, а на позапрошлых — 30! То есть за десятилетие социал-демократы потеряли половину своих избирателей. А кто же их приобрел? Кто стал главным победителем этих выборов?
Может быть, занявшая в обеих землях первое место ХДС-ХСС? В Баварии ХСС взял 37 процентов, а в Гессене ХДС получил 34 — и они останутся у власти. Но дело в том, что для баварской партии это очень низкий результат, повторяющий их провал на прошлых выборах, а ведь они бессменно правят этой крупнейшей германской землей. Теперь, как и пять лет назад, им придется создавать коалицию со "Свободными избирателями", лидера которых пытались обвинить в неофашизме, но это не помешало партии набрать 15 процентов. Однако считать ХДС-ХСС моральным победителем этих выборов нельзя — им стала "Альтернатива для Германии".
Третируемая всей политической элитой и государственным аппаратом, находящаяся в изоляции (с ней нельзя образовывать коалиции ни на каком уровне) и называемая экстремистской партия набрала в Баварии 14 процентов, финишировав третьей, а в Гессене — больше 18 процентов, не только серьезно улучшив свой результат, но и заняв второе место. А ведь ни Бавария, ни Гессен не являются электоральной опорой АдГ, в отличие от востока Германии, где ее рейтинг подбирается к 30 процентам и даже превышает их. Точнее, не являлись до этих выборов, потому что теперь и две эти западногерманские земли будут вносить значимый вклад в копилку рейтинга АдГ. На федеральном уровне уверенно перевалившего за 20 процентов. То есть нерукопожатная партия стала второй по популярности партией Германии. И будет дальше только набирать популярность, несмотря на все попытки остановить ее. А точнее, даже благодаря им и тем методам, которые применяют против нее. В ходе предвыборной кампании в Баварии было совершено покушение на сопредседателя АдГ Тино Хрупалла: его укололи шприцем с неизвестным веществом, а другой лидер партии Алис Вайдель получает постоянные угрозы и вынуждена избегать публичных мероприятий. Подобные методы запугивания не помогут загнать АдГ в угол — и уж точно не отпугнут от партии избирателей.
Потому что в современной Германии растет понимание того, что традиционные, системные партии (еще и называющие себя "народными", как это делают СДПГ и ХДС) не способны или не могут отстаивать национальные интересы собственной страны и собственного народа. Ни во внутренней политике (и это касается не только приема мигрантов), ни во внешней (и это относится не только к политике в отношении России). Зато эти системные партии способны шельмовать и обзывать "пророссийскими" и "экстремистскими" тех, кто имеет мужество отстаивать свою позицию, — и это начинает понимать все больше и больше немцев. Для которых АдГ в этих условиях становится уже не просто "альтернативой", а естественным выбором.