https://ria.ru/20231009/gaza-1901484784.html
Лидер израильской оппозиции допустил военное вторжение в сектор Газа
Лидер израильской оппозиции допустил военное вторжение в сектор Газа - РИА Новости, 09.10.2023
Лидер израильской оппозиции допустил военное вторжение в сектор Газа
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил в интервью телеканалу CNN, что относительно разрешения ситуации, сложившейся вокруг сектора Газа, рассматриваются... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:02
2023-10-09T13:02
2023-10-09T13:07
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
палестина
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил в интервью телеканалу CNN, что относительно разрешения ситуации, сложившейся вокруг сектора Газа, рассматриваются все варианты, включая военное вторжение на эту территорию."С одной стороны, рассматриваются все варианты..., включая вторжение... С другой стороны, у нас там люди..., многие из них, вероятно, гражданские", - заявил Лапид в интервью телеканалу CNN, указав на сложность создавшейся ситуации.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, палестина, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху, хамас, оон, михаил богданов
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Палестина, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Михаил Богданов
Лидер израильской оппозиции допустил военное вторжение в сектор Газа
Лидер израильской оппозиции: возможен вариант с военным вторжением в сектор Газа