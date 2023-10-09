https://ria.ru/20231009/fridman-1901599904.html

Фридман заявил, что переехал в Израиль неделю назад

Фридман заявил, что переехал в Израиль неделю назад - РИА Новости, 09.10.2023

Фридман заявил, что переехал в Израиль неделю назад

Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:28

2023-10-09T19:28

2023-10-09T19:28

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву. "Неделю назад я переехал в Израиль… Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там", - заявил бизнесмен агентству Блумберг по телефону. Фридман отметил, что для него больше "невозможно" жить в Великобритании под санкциями. Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20230916/fridman-1896728016.html

https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876471893.html

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