Фридман заявил, что переехал в Израиль неделю назад
Фридман заявил, что переехал из Великобритании в Израиль еще неделю назад
Михаил Фридман. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил агентству Блумберг, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.
"Неделю назад я переехал в Израиль… Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там", - заявил бизнесмен агентству Блумберг по телефону.
Фридман отметил, что для него больше "невозможно" жить в Великобритании под санкциями.
Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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