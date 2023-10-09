https://ria.ru/20231009/frantsiya-1901563553.html
МИД Франции сообщил о гибели второго гражданина страны в Израиле
МИД Франции сообщил о гибели второго гражданина страны в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
МИД Франции сообщил о гибели второго гражданина страны в Израиле
Второй гражданин Франции погиб в результате атак ХАМАС против Израиля, сообщило французское внешнеполитическое ведомство в коммюнике. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:22
2023-10-09T17:22
2023-10-09T17:22
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
air france
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Второй гражданин Франции погиб в результате атак ХАМАС против Израиля, сообщило французское внешнеполитическое ведомство в коммюнике. "Франция сожалеет о трагической гибели второго французского гражданина, ставшего жертвой террористических атак ХАМАС против Израиля. Направляем соболезнования его близким", - говорится в релизе. В МИД отметили, что продолжают работу по определению местонахождения еще ряда граждан. Как сообщили в МИД, 62 тысячи французов зарегистрированы в консульстве страны в Тель-Авиве, 25 тысяч – в Иерусалиме. "Множество французов" находятся в Израиле проездом. МИД вновь призвал граждан сохранять бдительность и следовать инструкциям местных властей. "Что касается приостановки рейсов авиакомпании Air France, мы ведем диалог с компанией, чтобы определить условия быстрого восстановления авиасообщения с Израилем", - сообщили в МИД. Ранее французский депутат Мейер Хабиб, представляющий французов, проживающих за рубежом, включая Израиль, сообщил, что по меньшей мере восемь французских граждан до сих пор не обнаружены и могли быть захвачены в плен ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/frantsiya-1901522818.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, air france, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Air France, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Франции сообщил о гибели второго гражданина страны в Израиле
МИД Франции: второй гражданин страны погиб в результате атак ХАМАС на Израиль
ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Второй гражданин Франции погиб в результате атак ХАМАС против Израиля, сообщило французское внешнеполитическое ведомство в коммюнике.
«
"Франция сожалеет о трагической гибели второго французского гражданина, ставшего жертвой террористических атак ХАМАС против Израиля. Направляем соболезнования его близким", - говорится в релизе.
В МИД отметили, что продолжают работу по определению местонахождения еще ряда граждан.
Как сообщили в МИД, 62 тысячи французов зарегистрированы в консульстве страны в Тель-Авиве
, 25 тысяч – в Иерусалиме
. "Множество французов" находятся в Израиле проездом.
МИД вновь призвал граждан сохранять бдительность и следовать инструкциям местных властей.
В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов
«
"Что касается приостановки рейсов авиакомпании Air France
, мы ведем диалог с компанией, чтобы определить условия быстрого восстановления авиасообщения с Израилем", - сообщили в МИД.
Ранее французский депутат Мейер Хабиб, представляющий французов, проживающих за рубежом, включая Израиль, сообщил, что по меньшей мере восемь французских граждан до сих пор не обнаружены и могли быть захвачены в плен ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Атака на Израиль: война меняет ориентацию