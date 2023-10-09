https://ria.ru/20231009/forum-1901443941.html

На форуме "Сделано в России" расскажут о сертификации продукции за рубежом

На форуме "Сделано в России" расскажут о сертификации продукции за рубежом - РИА Новости, 09.10.2023

На форуме "Сделано в России" расскажут о сертификации продукции за рубежом

"Все по стандартам": как российские экспортеры сертифицируют продукцию за рубежом, расскажут участники сессии "Развитие национальных стандартов. Расширение... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:08

2023-10-09T11:08

2023-10-09T11:08

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

вероника никишина

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883678076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8a512c0958cb67767983122097f1d3c.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Все по стандартам": как российские экспортеры сертифицируют продукцию за рубежом, расскажут участники сессии "Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны" на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Российские компании ведут активные переговоры со всеми дружественными странами, стремятся найти перспективные рынки, диверсифицировать поставки, предложить потребителям новую продукцию. Особенно активно идет взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока и Африки, где есть большой потенциал роста торговли. Отечественные предприниматели, желающие продвигаться на рынках этих стран, должны пройти экспертизу качества соответствующих ведомств иностранных государств", - говорится в сообщении.По словам спикера сессии, заместителя руководителя Росаккредитации Александра Соловьева, в нынешних экономических условиях ключевой задачей для российского экспорта является смена фокуса на страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока."Росаккредитация определила ключевые направления развития международного сотрудничества в сфере оценки соответствия "Халяль" – это страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Так, в мае этого года на полях KazanForum 2023 нами подписано соглашение с Центром по аккредитации Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива GAC о процедуре совместной аккредитации российских органов по сертификации "Халяль" с последующей возможностью признания российских сертификатов "Халяль". Кроме того, у нас запланировано подписание меморандума с Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ о признании российской аккредитации "Халяль". Прорабатываются пути сотрудничества с Индонезией, Малайзией и Ираном. Полноценное внедрение схемы аккредитации "Халяль" также востребовано и на внутреннем рынке продукции и услуг. Туристические и медицинские услуги "Халяль", исламский банкинг также являются перспективными направлениями в сфере оценки соответствия "Халяль" в России", - сказал Соловьев.Опыт, наработанный за время, когда все направления были открыты, становится основой для новых гармонизированных стандартов. Их внедрение в российскую практику сертификации должно стать приоритетной задачей для регуляторов, а также деловых объединений. По словам экспертов отрасли, если десять лет назад по инициативе бизнеса готовилось порядка 15% стандартов, то сегодня соотношение 50 на 50. Это серьезно расширяет возможности по освоению новых видов производства и продвижению технологий."Мы определили стратегические направления развития евразийской системы стандартизации до 2025 года. Действует постоянная Российско-Китайская рабочая группа, уже сформированы перечни взаимно признаваемых стандартов в различных отраслях. Активно ведутся совместные работы по стандартизации с целым рядом стран в двустороннем формате. Мы продолжаем расширять международное взаимодействие в сфере стандартизации", – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.Выход российских компаний на рынки дружественных стран должен в полном объеме сопровождаться экспертизой качества по требованиям иностранных государств со стороны профильных ведомств."Что уже сделано для этого? Какие проблемы пока остаются нерешенными? С какими странами требуется усиленное взаимодействие по признанию актуальных стандартов, заменяющих зарубежные аналоги? Все эти вопросы обсудят участники сессии "Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны", - добавляет РЭЦ.Модератором сессии стала заместитель генерального директора ФГБУ "Институт стандартизации" Елена Лебединская. Спикерами выступят: генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, руководитель Росстандарта Антон Шалаев, заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев, руководитель Роскачества Максим Протасов, торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев, генеральный директор AJA Registrars (представительство сербского органа по сертификации STANDCERT d.o.o. в России и СНГ) Павел Никаноров.Также в сессии примут участие директор по качеству ООО "Технологии строительства скважин" Андрей Догадкин и директор по развитию внешнеэкономической деятельности ООО "ТД Черкизово" Наталья Бартновская.Сессия "Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны" состоится 20 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" по адресу: Манежная пл., д.1. Зал А. Время этой и других сессий можно уточнить на сайте Форуме в разделе "Программа".Для участия в мероприятиях Международного форума "Сделано в России" можно зарегистрироваться на сайте форума.

https://ria.ru/20231004/vebinar-1900491882.html

https://ria.ru/20231005/eksport-1900706548.html

https://ria.ru/20231003/bezopasnost-1900229680.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, форум "сделано в россии"