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Экс-посол: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
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18:40 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/fokus-1901587399.html
Экс-посол: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине
Экс-посол: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
Экс-посол: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине
Обострение палестино-израильского конфликта приведет к смещению фокуса внимания мирового сообщества с ситуации на Украине на Ближний Восток, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:40
2023-10-09T18:40
в мире
израиль
цены на нефть
украина
ближний восток
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта приведет к смещению фокуса внимания мирового сообщества с ситуации на Украине на Ближний Восток, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Бахрейне и Сирии Питер Форд. "Украина окажется затронута в различных отношениях. У мирового сообщества нет возможности сосредоточить внимание на двух войнах, и в проигрыше окажется именно вялотекущая война на Украине", - сказал Форд, комментируя вопрос о том, как именно палестино-израильское обострение может отразиться на интересе ведущих стран к событиям на Украине. По мнению аналитика, подобные разгорающемуся на Ближнем Востоке конфликты не только провоцируют скачки мировых цен на сырье и усугубляют существующие проблемы в мировой экономике, но также "сокращают возможности и желание продолжать финансовую подпитку ненасытного аппетита Украины в части новых поставок оружия". Само нападение Палестины отставной дипломат объясняет отчасти наметившейся за последние годы тенденцией на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. "Должно быть, этот тренд усугубил отчаяние палестинцев, поскольку "Соглашения Авраама" оказались единственным горьким плодом растянувшегося на десятилетия мошеннического мирного процесса на Ближнем Востоке", - пояснил экс-посол Великобритании. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
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израиль
украина
ближний восток
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в мире, израиль, цены на нефть, украина, ближний восток, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Цены на нефть, Украина, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-посол: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине

Экс-посол Британии: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта приведет к смещению фокуса внимания мирового сообщества с ситуации на Украине на Ближний Восток, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Бахрейне и Сирии Питер Форд.
«
"Украина окажется затронута в различных отношениях. У мирового сообщества нет возможности сосредоточить внимание на двух войнах, и в проигрыше окажется именно вялотекущая война на Украине", - сказал Форд, комментируя вопрос о том, как именно палестино-израильское обострение может отразиться на интересе ведущих стран к событиям на Украине.
Израильский танк в районе Сдерота - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия
Вчера, 17:12
По мнению аналитика, подобные разгорающемуся на Ближнем Востоке конфликты не только провоцируют скачки мировых цен на сырье и усугубляют существующие проблемы в мировой экономике, но также "сокращают возможности и желание продолжать финансовую подпитку ненасытного аппетита Украины в части новых поставок оружия".
Само нападение Палестины отставной дипломат объясняет отчасти наметившейся за последние годы тенденцией на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами.
«
"Должно быть, этот тренд усугубил отчаяние палестинцев, поскольку "Соглашения Авраама" оказались единственным горьким плодом растянувшегося на десятилетия мошеннического мирного процесса на Ближнем Востоке", - пояснил экс-посол Великобритании.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 16:30
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Израильский танк в районе Сдерота - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху
Вчера, 15:31
 
В миреИзраильЦены на нефтьУкраинаБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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