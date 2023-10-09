Экс-посол: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине
Экс-посол Британии: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта приведет к смещению фокуса внимания мирового сообщества с ситуации на Украине на Ближний Восток, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Бахрейне и Сирии Питер Форд.
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"Украина окажется затронута в различных отношениях. У мирового сообщества нет возможности сосредоточить внимание на двух войнах, и в проигрыше окажется именно вялотекущая война на Украине", - сказал Форд, комментируя вопрос о том, как именно палестино-израильское обострение может отразиться на интересе ведущих стран к событиям на Украине.
По мнению аналитика, подобные разгорающемуся на Ближнем Востоке конфликты не только провоцируют скачки мировых цен на сырье и усугубляют существующие проблемы в мировой экономике, но также "сокращают возможности и желание продолжать финансовую подпитку ненасытного аппетита Украины в части новых поставок оружия".
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"Должно быть, этот тренд усугубил отчаяние палестинцев, поскольку "Соглашения Авраама" оказались единственным горьким плодом растянувшегося на десятилетия мошеннического мирного процесса на Ближнем Востоке", - пояснил экс-посол Великобритании.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.