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Первый канал назвал дату финала проекта "Голос. Уже не дети" - РИА Новости, 09.10.2023
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23:49 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/final-1901634058.html
Первый канал назвал дату финала проекта "Голос. Уже не дети"
Первый канал назвал дату финала проекта "Голос. Уже не дети" - РИА Новости, 09.10.2023
Первый канал назвал дату финала проекта "Голос. Уже не дети"
Финал "Голос. Уже не дети" покажут в прямом эфире 20 октября, сообщает Первый канал. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:49
2023-10-09T23:49
общество
первый канал (телеканал)
шоу "голос"
вокальный конкурс "голос. дети"
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Финал "Голос. Уже не дети" покажут в прямом эфире 20 октября, сообщает Первый канал."Голос. Уже не дети" финал 20 октября в 21:45 прямой эфир на Первом канале", - говорится в сообщении. Отмечается, что триумфатора сезона выберут зрительским голосованием прямо во время трансляции, за неделю до того, 13 октября, состоится полуфинал, в котором выбирать будут все еще наставники. "На текущий момент в каждой из команд осталось по четыре вокалиста, а 13 октября команды сократятся еще вдвое, и в финал проекта выйдут только восемь исполнителей", - заключается в сообщении.
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общество, первый канал (телеканал), шоу "голос", вокальный конкурс "голос. дети"
Общество, Первый канал (телеканал), Шоу "Голос", Вокальный конкурс "Голос. Дети"
Первый канал назвал дату финала проекта "Голос. Уже не дети"

Финал "Голос. Уже не дети" покажут в прямом эфире 20 октября на Первом канале

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаШоу "Голос"
Шоу Голос
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Шоу "Голос". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Финал "Голос. Уже не дети" покажут в прямом эфире 20 октября, сообщает Первый канал.
«
"Голос. Уже не дети" финал 20 октября в 21:45 прямой эфир на Первом канале", - говорится в сообщении.
Отмечается, что триумфатора сезона выберут зрительским голосованием прямо во время трансляции, за неделю до того, 13 октября, состоится полуфинал, в котором выбирать будут все еще наставники.
«
"На текущий момент в каждой из команд осталось по четыре вокалиста, а 13 октября команды сократятся еще вдвое, и в финал проекта выйдут только восемь исполнителей", - заключается в сообщении.
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