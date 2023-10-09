https://ria.ru/20231009/final-1901634058.html

Первый канал назвал дату финала проекта "Голос. Уже не дети"

Первый канал назвал дату финала проекта "Голос. Уже не дети" - РИА Новости, 09.10.2023

Первый канал назвал дату финала проекта "Голос. Уже не дети"

Финал "Голос. Уже не дети" покажут в прямом эфире 20 октября, сообщает Первый канал. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:49

2023-10-09T23:49

2023-10-09T23:49

общество

первый канал (телеканал)

шоу "голос"

вокальный конкурс "голос. дети"

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Финал "Голос. Уже не дети" покажут в прямом эфире 20 октября, сообщает Первый канал."Голос. Уже не дети" финал 20 октября в 21:45 прямой эфир на Первом канале", - говорится в сообщении. Отмечается, что триумфатора сезона выберут зрительским голосованием прямо во время трансляции, за неделю до того, 13 октября, состоится полуфинал, в котором выбирать будут все еще наставники. "На текущий момент в каждой из команд осталось по четыре вокалиста, а 13 октября команды сократятся еще вдвое, и в финал проекта выйдут только восемь исполнителей", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20230901/supersezon-1893322522.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, первый канал (телеканал), шоу "голос", вокальный конкурс "голос. дети"