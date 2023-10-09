https://ria.ru/20231009/filarmoniya-1901622116.html

В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию

В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию - РИА Новости, 09.10.2023

В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию

Министерство культуры России поддержало проект строительства нового здания государственной филармонии в Ингушетии стоимостью больше 1,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T21:46

2023-10-09T21:46

2023-10-09T21:52

общество

россия

магас

назрань

махмуд-али калиматов

совет федерации рф

республика ингушетия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Министерство культуры России поддержало проект строительства нового здания государственной филармонии в Ингушетии стоимостью больше 1,7 миллиарда рублей, завершить его планируется в 2026 году, сообщила пресс-служба главы региона. "По итогам направленных регионом заявок в 2023 году министерством культуры России поддержано строительство здания государственной филармонии в Ингушетии с началом реализации проекта в 2023 году и завершением в 2026 году" - говорится в сообщении. Уточняется, что на эти цели из федерального бюджета выделяется больше 1,7 миллиарда рублей. Здание госфилармонии, состоящее из нескольких блоков в четыре и пять этажей, будет построено в 17-м микрорайоне Магаса. Зрительный зал будет иметь прямоугольную форму, усеченную к сцене, и один ряд балконов, расположенных по трем сторонам. Главный филармонический (концертный) зал займет первый, второй и третий этажи. Малый зал расположится на третьем этаже. "Кроме того, по нацпроекту "Культура" в 2024 году по линии регионального минкульта планируется строительство государственного колледжа искусств в Назрани, Русского музыкально-драматического театра, музея краеведения, национальной библиотеки, а также республиканского театрально-культурного комплекса в Магасе", - отмечает пресс-служба. По данным местных властей, созданная в 1993 году госфилармония Ингушетии до сих пор не имеет собственного здания. До недавнего времени она занимала помещение амфитеатра, которое было признано аварийным. Поддержать строительство ряда объектов культуры, в том числе и государственной филармонии, в ноябре 2021 года в Совете Федерации просил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20230727/ingushetiya-1886605622.html

https://ria.ru/20230703/klaster-1881993024.html

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магас

назрань

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, магас, назрань, махмуд-али калиматов, совет федерации рф, республика ингушетия