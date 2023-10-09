Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
21:46 09.10.2023 (обновлено: 21:52 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/filarmoniya-1901622116.html
В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию
В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию - РИА Новости, 09.10.2023
В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию
Министерство культуры России поддержало проект строительства нового здания государственной филармонии в Ингушетии стоимостью больше 1,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:46
2023-10-09T21:52
общество
россия
магас
назрань
махмуд-али калиматов
совет федерации рф
республика ингушетия
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_e07f38cc7c0c8cd39ad6567b650b4ee6.jpg
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Министерство культуры России поддержало проект строительства нового здания государственной филармонии в Ингушетии стоимостью больше 1,7 миллиарда рублей, завершить его планируется в 2026 году, сообщила пресс-служба главы региона. "По итогам направленных регионом заявок в 2023 году министерством культуры России поддержано строительство здания государственной филармонии в Ингушетии с началом реализации проекта в 2023 году и завершением в 2026 году" - говорится в сообщении. Уточняется, что на эти цели из федерального бюджета выделяется больше 1,7 миллиарда рублей. Здание госфилармонии, состоящее из нескольких блоков в четыре и пять этажей, будет построено в 17-м микрорайоне Магаса. Зрительный зал будет иметь прямоугольную форму, усеченную к сцене, и один ряд балконов, расположенных по трем сторонам. Главный филармонический (концертный) зал займет первый, второй и третий этажи. Малый зал расположится на третьем этаже. "Кроме того, по нацпроекту "Культура" в 2024 году по линии регионального минкульта планируется строительство государственного колледжа искусств в Назрани, Русского музыкально-драматического театра, музея краеведения, национальной библиотеки, а также республиканского театрально-культурного комплекса в Магасе", - отмечает пресс-служба. По данным местных властей, созданная в 1993 году госфилармония Ингушетии до сих пор не имеет собственного здания. До недавнего времени она занимала помещение амфитеатра, которое было признано аварийным. Поддержать строительство ряда объектов культуры, в том числе и государственной филармонии, в ноябре 2021 года в Совете Федерации просил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20230727/ingushetiya-1886605622.html
https://ria.ru/20230703/klaster-1881993024.html
россия
магас
назрань
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_1c84b104aed186e4d24d76744ccbc1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, магас, назрань, махмуд-али калиматов, совет федерации рф, республика ингушетия
Общество, Россия, Магас, Назрань, Махмуд-Али Калиматов, Совет Федерации РФ, Республика Ингушетия, Республика Ингушетия
В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию

В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию за 1,7 млрд рублей

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Министерство культуры России поддержало проект строительства нового здания государственной филармонии в Ингушетии стоимостью больше 1,7 миллиарда рублей, завершить его планируется в 2026 году, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"По итогам направленных регионом заявок в 2023 году министерством культуры России поддержано строительство здания государственной филармонии в Ингушетии с началом реализации проекта в 2023 году и завершением в 2026 году" - говорится в сообщении.
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Ингушетии потратят около 90 миллионов рублей на ремонт объектов культуры
27 июля, 13:53
Уточняется, что на эти цели из федерального бюджета выделяется больше 1,7 миллиарда рублей. Здание госфилармонии, состоящее из нескольких блоков в четыре и пять этажей, будет построено в 17-м микрорайоне Магаса. Зрительный зал будет иметь прямоугольную форму, усеченную к сцене, и один ряд балконов, расположенных по трем сторонам. Главный филармонический (концертный) зал займет первый, второй и третий этажи. Малый зал расположится на третьем этаже.
«
"Кроме того, по нацпроекту "Культура" в 2024 году по линии регионального минкульта планируется строительство государственного колледжа искусств в Назрани, Русского музыкально-драматического театра, музея краеведения, национальной библиотеки, а также республиканского театрально-культурного комплекса в Магасе", - отмечает пресс-служба.
По данным местных властей, созданная в 1993 году госфилармония Ингушетии до сих пор не имеет собственного здания. До недавнего времени она занимала помещение амфитеатра, которое было признано аварийным. Поддержать строительство ряда объектов культуры, в том числе и государственной филармонии, в ноябре 2021 года в Совете Федерации просил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Вид города Назрань в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки"
3 июля, 18:24
 
Республика ИнгушетияОбществоРоссияМагасНазраньМахмуд-Али КалиматовСовет Федерации РФРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала