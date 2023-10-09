В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию
В Ингушетии в 2026 году построят государственную филармонию за 1,7 млрд рублей
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Министерство культуры России поддержало проект строительства нового здания государственной филармонии в Ингушетии стоимостью больше 1,7 миллиарда рублей, завершить его планируется в 2026 году, сообщила пресс-служба главы региона.
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"По итогам направленных регионом заявок в 2023 году министерством культуры России поддержано строительство здания государственной филармонии в Ингушетии с началом реализации проекта в 2023 году и завершением в 2026 году" - говорится в сообщении.
Уточняется, что на эти цели из федерального бюджета выделяется больше 1,7 миллиарда рублей. Здание госфилармонии, состоящее из нескольких блоков в четыре и пять этажей, будет построено в 17-м микрорайоне Магаса. Зрительный зал будет иметь прямоугольную форму, усеченную к сцене, и один ряд балконов, расположенных по трем сторонам. Главный филармонический (концертный) зал займет первый, второй и третий этажи. Малый зал расположится на третьем этаже.
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"Кроме того, по нацпроекту "Культура" в 2024 году по линии регионального минкульта планируется строительство государственного колледжа искусств в Назрани, Русского музыкально-драматического театра, музея краеведения, национальной библиотеки, а также республиканского театрально-культурного комплекса в Магасе", - отмечает пресс-служба.
По данным местных властей, созданная в 1993 году госфилармония Ингушетии до сих пор не имеет собственного здания. До недавнего времени она занимала помещение амфитеатра, которое было признано аварийным. Поддержать строительство ряда объектов культуры, в том числе и государственной филармонии, в ноябре 2021 года в Совете Федерации просил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.