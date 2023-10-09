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Эксперт рассказал, в чем сходятся Макрон и Шольц - РИА Новости, 09.10.2023
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08:15 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/evropa-1901395855.html
Эксперт рассказал, в чем сходятся Макрон и Шольц
Эксперт рассказал, в чем сходятся Макрон и Шольц - РИА Новости, 09.10.2023
Эксперт рассказал, в чем сходятся Макрон и Шольц
Предоставление Украине военной и финансовой поддержки является единственным вопросом, в котором сходятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T08:15
2023-10-09T08:15
в мире
германия
берлин (город)
франция
ангела меркель
олаф шольц
эммануэль макрон
edf
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Предоставление Украине военной и финансовой поддержки является единственным вопросом, в котором сходятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на фоне разногласий между Парижем и Берлином, считает французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа. В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но отложенного, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение". "Единственный вопрос, в котором их (Макрона и Шольца - ред.) мнения сходятся, - это Украина и предоставление Киеву военной и финансовой поддержки "столько, сколько потребуется". Это может быстро измениться, поскольку экономическая ситуация в обеих странах стремительно ухудшается, а деньги заканчиваются", - сказал он РИА Новости. По словам эксперта, основной сферой разногласий между Парижем и Берлином является энергетика. Франции приходится платить за электричество огромные деньги, несмотря на выработку дешевой электроэнергии на собственных атомных электростанциях. Это связано с тем, что правила Евросоюза, навязанные Германией, приравнивают стоимость дешевой французской ядерной энергии к стоимости дорогостоящей энергии, полученной с помощью газа, объяснил Галлуа. Эксперт добавил, что после отказа от российских энергоносителей цены на энергию в Германии выросли настолько, что треть всех немецких промышленных предприятий выразили намерение уйти из ФРГ из-за роста издержек. На этом фоне Берлин стремится разрушить конкурентоспособность французской энергокомпании EDF, способной предложить более дешевую энергию, добавил он. Ещё одним вопросом, по которому у Макрона и Шольца не наблюдается единой позиции, является проблема нелегальной миграции, считает Галлуа. Немецкий лидер, несмотря не недовольство оппозиции и жителей, продолжает политику своей предшественницы Ангелы Меркель, "распахнувшей двери Германии и таким образом Европы" для мигрантов, Шольц только кротко упоминает о необходимости сдерживать поток беженцев. Во Франции же Макрон и вовсе ничего не делает для борьбы с нелегальной миграцией, поскольку это его последний срок в должности президента и мнение оппозиции его не волнует, отметил эксперт. В геополитическом плане, по мнению Галлуа, только Франция продолжает верить в "европейскую ось между Берлином и Парижем", Германия же стала "первым американским вассалом". Зависимость Берлина от США достигла такой степени, что немецкий канцлер даже не противился подрыву американцами "Северных потоков", считает эксперт. Говоря о приватном характере предстоящей встречи между лидерами Франции и Германии, Галлуа выразил мнение, что такой формат общения является "хорошей идеей" на фоне разногласий между Парижем и Берлином, и отметил, что время "особых отношений" послевоенного периода прошло. Ранее сообщалось, что Макрон направится 9-10 октября с визитом в Гамбург, где проведет с Шольцем неформальные встречи. Как отмечали СМИ, встреча пройдет в приватном формате без принятия итоговой декларации.
https://ria.ru/20230911/peskov-1895584634.html
https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html
германия
берлин (город)
франция
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в мире, германия, берлин (город), франция, ангела меркель, олаф шольц, эммануэль макрон, edf
В мире, Германия, Берлин (город), Франция, Ангела Меркель, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, EDF
Эксперт рассказал, в чем сходятся Макрон и Шольц

Эксперт: Макрон и Шольц сходятся только в вопросе помощи Украине

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Париже. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Предоставление Украине военной и финансовой поддержки является единственным вопросом, в котором сходятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на фоне разногласий между Парижем и Берлином, считает французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.
В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но отложенного, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение".
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков
11 сентября, 14:40
"Единственный вопрос, в котором их (Макрона и Шольца - ред.) мнения сходятся, - это Украина и предоставление Киеву военной и финансовой поддержки "столько, сколько потребуется". Это может быстро измениться, поскольку экономическая ситуация в обеих странах стремительно ухудшается, а деньги заканчиваются", - сказал он РИА Новости.
По словам эксперта, основной сферой разногласий между Парижем и Берлином является энергетика. Франции приходится платить за электричество огромные деньги, несмотря на выработку дешевой электроэнергии на собственных атомных электростанциях. Это связано с тем, что правила Евросоюза, навязанные Германией, приравнивают стоимость дешевой французской ядерной энергии к стоимости дорогостоящей энергии, полученной с помощью газа, объяснил Галлуа.
Эксперт добавил, что после отказа от российских энергоносителей цены на энергию в Германии выросли настолько, что треть всех немецких промышленных предприятий выразили намерение уйти из ФРГ из-за роста издержек. На этом фоне Берлин стремится разрушить конкурентоспособность французской энергокомпании EDF, способной предложить более дешевую энергию, добавил он.
Ещё одним вопросом, по которому у Макрона и Шольца не наблюдается единой позиции, является проблема нелегальной миграции, считает Галлуа. Немецкий лидер, несмотря не недовольство оппозиции и жителей, продолжает политику своей предшественницы Ангелы Меркель, "распахнувшей двери Германии и таким образом Европы" для мигрантов, Шольц только кротко упоминает о необходимости сдерживать поток беженцев. Во Франции же Макрон и вовсе ничего не делает для борьбы с нелегальной миграцией, поскольку это его последний срок в должности президента и мнение оппозиции его не волнует, отметил эксперт.
В геополитическом плане, по мнению Галлуа, только Франция продолжает верить в "европейскую ось между Берлином и Парижем", Германия же стала "первым американским вассалом". Зависимость Берлина от США достигла такой степени, что немецкий канцлер даже не противился подрыву американцами "Северных потоков", считает эксперт.
Говоря о приватном характере предстоящей встречи между лидерами Франции и Германии, Галлуа выразил мнение, что такой формат общения является "хорошей идеей" на фоне разногласий между Парижем и Берлином, и отметил, что время "особых отношений" послевоенного периода прошло.
Ранее сообщалось, что Макрон направится 9-10 октября с визитом в Гамбург, где проведет с Шольцем неформальные встречи. Как отмечали СМИ, встреча пройдет в приватном формате без принятия итоговой декларации.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Bild: Путин "напугал" Шольца и Макрона во время разговора в 2022 году
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В миреГерманияБерлин (город)ФранцияАнгела МеркельОлаф ШольцЭммануэль МакронEDF
 
 
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