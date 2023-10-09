https://ria.ru/20231009/evropa-1901395855.html

Эксперт рассказал, в чем сходятся Макрон и Шольц

Эксперт рассказал, в чем сходятся Макрон и Шольц - РИА Новости, 09.10.2023

Эксперт рассказал, в чем сходятся Макрон и Шольц

Предоставление Украине военной и финансовой поддержки является единственным вопросом, в котором сходятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:15

2023-10-09T08:15

2023-10-09T08:15

в мире

германия

берлин (город)

франция

ангела меркель

олаф шольц

эммануэль макрон

edf

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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Предоставление Украине военной и финансовой поддержки является единственным вопросом, в котором сходятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на фоне разногласий между Парижем и Берлином, считает французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа. В последний год в отношениях Франции и Германии возникла напряженность из-за разногласий по ряду ключевых вопросов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ситуация обострилась после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь прошлого года, но отложенного, по словам главы минфина Франции, "из-за плотного графика участников". В ФРГ же указали на то, что "по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение". "Единственный вопрос, в котором их (Макрона и Шольца - ред.) мнения сходятся, - это Украина и предоставление Киеву военной и финансовой поддержки "столько, сколько потребуется". Это может быстро измениться, поскольку экономическая ситуация в обеих странах стремительно ухудшается, а деньги заканчиваются", - сказал он РИА Новости. По словам эксперта, основной сферой разногласий между Парижем и Берлином является энергетика. Франции приходится платить за электричество огромные деньги, несмотря на выработку дешевой электроэнергии на собственных атомных электростанциях. Это связано с тем, что правила Евросоюза, навязанные Германией, приравнивают стоимость дешевой французской ядерной энергии к стоимости дорогостоящей энергии, полученной с помощью газа, объяснил Галлуа. Эксперт добавил, что после отказа от российских энергоносителей цены на энергию в Германии выросли настолько, что треть всех немецких промышленных предприятий выразили намерение уйти из ФРГ из-за роста издержек. На этом фоне Берлин стремится разрушить конкурентоспособность французской энергокомпании EDF, способной предложить более дешевую энергию, добавил он. Ещё одним вопросом, по которому у Макрона и Шольца не наблюдается единой позиции, является проблема нелегальной миграции, считает Галлуа. Немецкий лидер, несмотря не недовольство оппозиции и жителей, продолжает политику своей предшественницы Ангелы Меркель, "распахнувшей двери Германии и таким образом Европы" для мигрантов, Шольц только кротко упоминает о необходимости сдерживать поток беженцев. Во Франции же Макрон и вовсе ничего не делает для борьбы с нелегальной миграцией, поскольку это его последний срок в должности президента и мнение оппозиции его не волнует, отметил эксперт. В геополитическом плане, по мнению Галлуа, только Франция продолжает верить в "европейскую ось между Берлином и Парижем", Германия же стала "первым американским вассалом". Зависимость Берлина от США достигла такой степени, что немецкий канцлер даже не противился подрыву американцами "Северных потоков", считает эксперт. Говоря о приватном характере предстоящей встречи между лидерами Франции и Германии, Галлуа выразил мнение, что такой формат общения является "хорошей идеей" на фоне разногласий между Парижем и Берлином, и отметил, что время "особых отношений" послевоенного периода прошло. Ранее сообщалось, что Макрон направится 9-10 октября с визитом в Гамбург, где проведет с Шольцем неформальные встречи. Как отмечали СМИ, встреча пройдет в приватном формате без принятия итоговой декларации.

https://ria.ru/20230911/peskov-1895584634.html

https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html

германия

берлин (город)

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, берлин (город), франция, ангела меркель, олаф шольц, эммануэль макрон, edf