https://ria.ru/20231009/evropa-1901383933.html

Симоньян назвала голос "здоровых сил в Европе" неслышным и приглушенным

Симоньян назвала голос "здоровых сил в Европе" неслышным и приглушенным - РИА Новости, 09.10.2023

Симоньян назвала голос "здоровых сил в Европе" неслышным и приглушенным

Голос оставшихся в Европе "здоровых сил", которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности, приглушен, он слышен "в разговорах где-то за пивом в баре",... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T03:17

2023-10-09T03:17

2023-10-09T03:17

маргарита симоньян

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

россия

европа

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Голос оставшихся в Европе "здоровых сил", которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности, приглушен, он слышен "в разговорах где-то за пивом в баре", считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них - открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Симоньян, говоря о речи президента на "Валдае", заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире. Она также отметила, что одну из частей речи Путина на "Валдае" она назвала бы "куда катится этот мир", или "эта часть человечества обречена - носите новую". "Когда он говорит о здоровых силах, оставшихся в Европе, которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности - и в этом во многом они похожи с нами, но их голос неслышен, приглушен, они только тихонечко в разговорах где-то за пивом в баре, чтобы никто не подслушивал, гаджеты свои вездесущие отложив, могут говорить об этом, потому что говорить об этом уже совершено нельзя", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

https://ria.ru/20231005/zanaves-1900777407.html

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маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), россия, европа