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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей - РИА Новости, 09.10.2023
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей
Курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:18
2023-10-09T14:18
2023-10-09T15:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,78 рубля — до 102,19 рубля. Доллар максимально дорожал в понедельник до 102,35 рубля — максимума с марта прошлого года.Курс евро поднялся на 1,99 рубля — до 107,76 рубля. Минутами ранее он достиг отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.Юань вырос на 29 копеек — до 14,01 рубля.По мнению аналитиков, основное влияние на рубль оказывает недостаточное предложение валюты на внутреннем рынке при высоком спросе, ограничения на экспорт нефтепродуктов и дорогой доллар на мировом рынке.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, следует из данных
Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,78 рубля — до 102,19 рубля. Доллар максимально дорожал в понедельник до 102,35 рубля — максимума с марта прошлого года.
Курс евро поднялся на 1,99 рубля — до 107,76 рубля. Минутами ранее он достиг отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.
Юань вырос на 29 копеек — до 14,01 рубля.
По мнению аналитиков, основное влияние на рубль оказывает недостаточное предложение валюты на внутреннем рынке при высоком спросе, ограничения на экспорт нефтепродуктов и дорогой доллар на мировом рынке.
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