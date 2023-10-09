Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:18 09.10.2023 (обновлено: 15:01 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/evro-1901509729.html
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей - РИА Новости, 09.10.2023
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей
Курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:18
2023-10-09T15:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,78 рубля — до 102,19 рубля. Доллар максимально дорожал в понедельник до 102,35 рубля — максимума с марта прошлого года.Курс евро поднялся на 1,99 рубля — до 107,76 рубля. Минутами ранее он достиг отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.Юань вырос на 29 копеек — до 14,01 рубля.По мнению аналитиков, основное влияние на рубль оказывает недостаточное предложение валюты на внутреннем рынке при высоком спросе, ограничения на экспорт нефтепродуктов и дорогой доллар на мировом рынке.
https://ria.ru/20230915/tsb-1896573971.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,78 рубля — до 102,19 рубля. Доллар максимально дорожал в понедельник до 102,35 рубля — максимума с марта прошлого года.
Курс евро поднялся на 1,99 рубля — до 107,76 рубля. Минутами ранее он достиг отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.
Юань вырос на 29 копеек — до 14,01 рубля.
По мнению аналитиков, основное влияние на рубль оказывает недостаточное предложение валюты на внутреннем рынке при высоком спросе, ограничения на экспорт нефтепродуктов и дорогой доллар на мировом рынке.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля
15 сентября, 16:11
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала