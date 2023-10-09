https://ria.ru/20231009/eskalatsiya-1901520687.html

Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,5 тысячи

Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,5 тысячи - РИА Новости, 09.10.2023

Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,5 тысячи

Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,5 тысячи, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на минздрав Израиля. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:54

2023-10-09T14:54

2023-10-09T14:54

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,5 тысячи, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на минздрав Израиля. Ранее сообщалось о по меньшей мере 800 погибших и примерно 2,4 тысячи пострадавших в Израиле в ходе эскалации. "Как сообщило министерство здравоохранения в понедельник, примерно 2506 израильтян пострадали с начала войны с ХАМАС в субботу утром", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, в том числе 23 человека находятся в критическом состоянии, а 353 - в тяжелом. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году