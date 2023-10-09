https://ria.ru/20231009/eksport-1901500097.html
РЭЦ за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем $9 млрд
РЭЦ за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем $9 млрд - РИА Новости, 09.10.2023
РЭЦ за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем $9 млрд
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем 9 миллиардов долларов, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:50
2023-10-09T13:50
2023-10-09T13:50
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
белоруссия
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем 9 миллиардов долларов, сообщает РЭЦ."За 10 лет Российский экспортный центр поддержал более 9 миллиардов долларов экспорта в Белоруссию", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе визита делегации центра в Минск, в рамках которого прошла встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы работаем в Белоруссии по трем направлениям. Первое – это непосредственно поддержка российского несырьевого и неэнергетического экспорта в республику. Второе направление - это оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, в том числе создаваемых в рамках импортозамещения. Несколько сделок по поддержке белорусского приоритетного импорта для России мы уже осуществили. Третье направление работы - участие в инвестиционных проектах, которые осуществляются в рамках льготного финансирования", - отметила Никишина.Генеральный директор РЭЦ добавила, что сейчас обсуждаются еще 17 новых инвестиционных проектов.В ходе встречи с Лукашенко обсуждались и другие возможности для сотрудничества - от обмена опытом до координации поддержки российско-белорусского экспорта на рынки третьих стран.Президент Белоруссии высоко оценил роль Российского экспортного центра в развитии российско-белорусских торгово-экономических отношений."В последнее время вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. Ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и определенными резервами. И административным ресурсом, и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20231004/produktsiya-1900385044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, белоруссия, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Белоруссия, Россия
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем 9 миллиардов долларов, сообщает РЭЦ.
"За 10 лет Российский экспортный центр поддержал более 9 миллиардов долларов экспорта в Белоруссию", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
в ходе визита делегации центра в Минск
, в рамках которого прошла встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
.
"Мы работаем в Белоруссии по трем направлениям. Первое – это непосредственно поддержка российского несырьевого и неэнергетического экспорта в республику. Второе направление - это оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, в том числе создаваемых в рамках импортозамещения. Несколько сделок по поддержке белорусского приоритетного импорта для России мы уже осуществили. Третье направление работы - участие в инвестиционных проектах, которые осуществляются в рамках льготного финансирования", - отметила Никишина.
Генеральный директор РЭЦ добавила, что сейчас обсуждаются еще 17 новых инвестиционных проектов.
В ходе встречи с Лукашенко обсуждались и другие возможности для сотрудничества - от обмена опытом до координации поддержки российско-белорусского экспорта на рынки третьих стран.
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Президент Белоруссии высоко оценил роль Российского экспортного центра в развитии российско-белорусских торгово-экономических отношений.
"В последнее время вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. Ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и определенными резервами. И административным ресурсом, и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией", - сказал Лукашенко.