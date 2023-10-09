https://ria.ru/20231009/eksport-1901500097.html

РЭЦ за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем $9 млрд

РЭЦ за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем $9 млрд - РИА Новости, 09.10.2023

РЭЦ за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем $9 млрд

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем 9 миллиардов долларов, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:50

2023-10-09T13:50

2023-10-09T13:50

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

белоруссия

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за 10 лет поддержал экспорт в Белоруссию на более чем 9 миллиардов долларов, сообщает РЭЦ."За 10 лет Российский экспортный центр поддержал более 9 миллиардов долларов экспорта в Белоруссию", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе визита делегации центра в Минск, в рамках которого прошла встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы работаем в Белоруссии по трем направлениям. Первое – это непосредственно поддержка российского несырьевого и неэнергетического экспорта в республику. Второе направление - это оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, в том числе создаваемых в рамках импортозамещения. Несколько сделок по поддержке белорусского приоритетного импорта для России мы уже осуществили. Третье направление работы - участие в инвестиционных проектах, которые осуществляются в рамках льготного финансирования", - отметила Никишина.Генеральный директор РЭЦ добавила, что сейчас обсуждаются еще 17 новых инвестиционных проектов.В ходе встречи с Лукашенко обсуждались и другие возможности для сотрудничества - от обмена опытом до координации поддержки российско-белорусского экспорта на рынки третьих стран.Президент Белоруссии высоко оценил роль Российского экспортного центра в развитии российско-белорусских торгово-экономических отношений."В последнее время вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. Ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и определенными резервами. И административным ресурсом, и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20231004/produktsiya-1900385044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, белоруссия, россия