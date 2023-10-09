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Минэнерго назвало условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 09.10.2023
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12:37 09.10.2023 (обновлено: 12:49 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/eksport-1901475237.html
Минэнерго назвало условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов
Минэнерго назвало условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 09.10.2023
Минэнерго назвало условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов
Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ возможна при полном насыщении внутреннего рынка, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:37
2023-10-09T12:49
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ возможна при полном насыщении внутреннего рынка, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью РБК-ТВ.Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может быть принято решение об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов, Сорокин сказал: "При полном насыщении рынка. Сейчас частичная отмена произошла".Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива - теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Цены на нефть
Минэнерго назвало условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Минэнерго: отмена запрета на экспорт нефтепродуктов возможна при насыщении рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ возможна при полном насыщении внутреннего рынка, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью РБК-ТВ.
Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может быть принято решение об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов, Сорокин сказал: "При полном насыщении рынка. Сейчас частичная отмена произошла".
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива - теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.
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