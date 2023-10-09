https://ria.ru/20231009/eksport-1901475237.html

Минэнерго назвало условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Минэнерго назвало условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 09.10.2023

Минэнерго назвало условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ возможна при полном насыщении внутреннего рынка, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:37

2023-10-09T12:37

2023-10-09T12:49

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ возможна при полном насыщении внутреннего рынка, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью РБК-ТВ.Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может быть принято решение об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов, Сорокин сказал: "При полном насыщении рынка. Сейчас частичная отмена произошла".Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива - теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.

https://ria.ru/20231006/toplivo-1901075666.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть