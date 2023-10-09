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Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 09.10.2023 (обновлено: 16:40 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/egorov-1901525535.html
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно - РИА Новости, 09.10.2023
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно
Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрию Егорову, погибшему в бою со штурмовой группой ВСУ в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:09
2023-10-09T16:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрию Егорову, погибшему в бою со штурмовой группой ВСУ в ДНР."За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)", — говорится в указе.Как сообщали ранее в Минобороны, в районе села Новомайорское украинские военные предприняли попытку наступления и нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Рядовой Егоров в составе подразделения оценил ситуацию и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Солдату удалось ликвидировать часть штурмовой группы ВСУ, заставив украинских военных отступить. Однако сам он получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным, подчеркнули в ведомстве.В Минобороны также рассказали, что у погибшего морпеха был позывной "Сунтар". Егоров взял его по названию населенного пункта в Якутии, где он жил.
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россия, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно

Путин присвоил рядовому морской пехоты Егорову звание Героя России посмертно

© Фото : Минобороны РоссииРядовой Дмитрий Егоров
Рядовой Дмитрий Егоров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Минобороны России
Рядовой Дмитрий Егоров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрию Егорову, погибшему в бою со штурмовой группой ВСУ в ДНР.
«
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)", — говорится в указе.
Как сообщали ранее в Минобороны, в районе села Новомайорское украинские военные предприняли попытку наступления и нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Рядовой Егоров в составе подразделения оценил ситуацию и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника.
Солдату удалось ликвидировать часть штурмовой группы ВСУ, заставив украинских военных отступить. Однако сам он получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным, подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, что у погибшего морпеха был позывной "Сунтар". Егоров взял его по названию населенного пункта в Якутии, где он жил.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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