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Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно

Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно - РИА Новости, 09.10.2023

Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрию Егорову, погибшему в бою со штурмовой группой ВСУ в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:09

2023-10-09T15:09

2023-10-09T16:40

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрию Егорову, погибшему в бою со штурмовой группой ВСУ в ДНР."За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)", — говорится в указе.Как сообщали ранее в Минобороны, в районе села Новомайорское украинские военные предприняли попытку наступления и нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Рядовой Егоров в составе подразделения оценил ситуацию и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Солдату удалось ликвидировать часть штурмовой группы ВСУ, заставив украинских военных отступить. Однако сам он получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным, подчеркнули в ведомстве.В Минобороны также рассказали, что у погибшего морпеха был позывной "Сунтар". Егоров взял его по названию населенного пункта в Якутии, где он жил.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр