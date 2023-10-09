https://ria.ru/20231009/egorov-1901525535.html
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно - РИА Новости, 09.10.2023
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно
Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрию Егорову, погибшему в бою со штурмовой группой ВСУ в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:09
2023-10-09T15:09
2023-10-09T16:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901146882_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d3e05f2fecfe19eeaaf4f9877084c339.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрию Егорову, погибшему в бою со штурмовой группой ВСУ в ДНР."За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)", — говорится в указе.Как сообщали ранее в Минобороны, в районе села Новомайорское украинские военные предприняли попытку наступления и нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Рядовой Егоров в составе подразделения оценил ситуацию и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Солдату удалось ликвидировать часть штурмовой группы ВСУ, заставив украинских военных отступить. Однако сам он получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным, подчеркнули в ведомстве.В Минобороны также рассказали, что у погибшего морпеха был позывной "Сунтар". Егоров взял его по названию населенного пункта в Якутии, где он жил.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901146882_152:0:1112:720_1920x0_80_0_0_acc0ebdc0cd58e44d597515df570db15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно
Путин присвоил рядовому морской пехоты Егорову звание Героя России посмертно