https://ria.ru/20231009/dvzyai-1901556384.html

В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 09.10.2023

В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина совет ГД принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней проработать вопрос об... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:54

2023-10-09T16:54

2023-10-09T17:07

политика

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина совет ГД принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы."По предложению Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник, 9 октября, принял решение поручить Комитету по международным делам в течение 10 дней (до совета ГД в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами", - сообщили в пресс-службе Госдумы.Как ранее подчеркнул Володин, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.

https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, вячеслав володин