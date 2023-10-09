https://ria.ru/20231009/dvzyai-1901556384.html
В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 09.10.2023
В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина совет ГД принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней проработать вопрос об... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:54
2023-10-09T16:54
2023-10-09T17:07
политика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина совет ГД принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы."По предложению Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник, 9 октября, принял решение поручить Комитету по международным делам в течение 10 дней (до совета ГД в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами", - сообщили в пресс-службе Госдумы.Как ранее подчеркнул Володин, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор.
https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин
В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
В Госдуме совместно с МИД проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина совет ГД принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы.
"По предложению Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник, 9 октября, принял решение поручить Комитету по международным делам в течение 10 дней (до совета ГД в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
Как ранее подчеркнул Володин, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ
и будет зеркальным ответом США
, которые так и не ратифицировали договор.
Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ