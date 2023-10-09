https://ria.ru/20231009/dron-1901617724.html

Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 09.10.2023

Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T21:06

2023-10-09T21:06

2023-10-09T21:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России. "9 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)