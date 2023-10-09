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Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:06 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/dron-1901617724.html
Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 09.10.2023
Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:06
2023-10-09T21:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России. "9 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Минобороны: системы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России.
«
"9 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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