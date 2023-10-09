https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html
СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом
СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом - РИА Новости, 09.10.2023
СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом
Следователи проверяют сообщение о массовой драке в Саратовской области, в ходе которой мигрант из Центральной Азии ранил ножом местного жителя, сообщил СК в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T08:41
2023-10-09T08:41
2023-10-09T14:18
происшествия
саратовская область
россия
балашов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. Следователи проверяют сообщение о массовой драке в Саратовской области, в ходе которой мигрант из Центральной Азии ранил ножом местного жителя, сообщил СК в Telegram-канале. "Сообщается, что в Саратовской области мигрант из Туркменистана в ходе массовой драки, которую спровоцировали представители этнической банды, нанес несколько ножевых ранений местному жителю", — говорится в публикации.Следственное управление СК по Саратовской области проверяет возможное нарушение миграционного законодательства.Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, в субботу поступила информация о госпитализации с ножевым ранением 19-летнего жителя города Балашова. "Установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний ранее не судимый гражданин одной из республик ближнего зарубежья. В ночное время на пересечении улиц Советской и Луначарского города Балашова в ходе словесного конфликта подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, после чего скрылся", — отмечается в сообщении.Подозреваемого задержали и предъявили обвинение.СК попросил прокурора передать ведомству для дальнейшего расследования дело, которое возбудили в полиции по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".
https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, россия, балашов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Балашов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом
СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом с участием мигранта
САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости.
Следователи проверяют сообщение о массовой драке в Саратовской области, в ходе которой мигрант из Центральной Азии ранил ножом местного жителя, сообщил СК в Telegram-канале
.
"Сообщается, что в Саратовской области мигрант из Туркменистана в ходе массовой драки, которую спровоцировали представители этнической банды, нанес несколько ножевых ранений местному жителю", — говорится в публикации.
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Следственное управление СК по Саратовской области проверяет возможное нарушение миграционного законодательства.
Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, в субботу поступила информация о госпитализации с ножевым ранением 19-летнего жителя города Балашова
.
«
"Установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний ранее не судимый гражданин одной из республик ближнего зарубежья. В ночное время на пересечении улиц Советской и Луначарского города Балашова в ходе словесного конфликта подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, после чего скрылся", — отмечается в сообщении.
Подозреваемого задержали и предъявили обвинение.
СК попросил прокурора передать ведомству для дальнейшего расследования дело, которое возбудили в полиции по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".
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