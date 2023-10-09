https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html

СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом

СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом - РИА Новости, 09.10.2023

СК проверяет сообщение о массовой драке под Саратовом

Следователи проверяют сообщение о массовой драке в Саратовской области, в ходе которой мигрант из Центральной Азии ранил ножом местного жителя, сообщил СК в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:41

2023-10-09T08:41

2023-10-09T14:18

происшествия

саратовская область

россия

балашов

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. Следователи проверяют сообщение о массовой драке в Саратовской области, в ходе которой мигрант из Центральной Азии ранил ножом местного жителя, сообщил СК в Telegram-канале. "Сообщается, что в Саратовской области мигрант из Туркменистана в ходе массовой драки, которую спровоцировали представители этнической банды, нанес несколько ножевых ранений местному жителю", — говорится в публикации.Следственное управление СК по Саратовской области проверяет возможное нарушение миграционного законодательства.Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, в субботу поступила информация о госпитализации с ножевым ранением 19-летнего жителя города Балашова. "Установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний ранее не судимый гражданин одной из республик ближнего зарубежья. В ночное время на пересечении улиц Советской и Луначарского города Балашова в ходе словесного конфликта подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, после чего скрылся", — отмечается в сообщении.Подозреваемого задержали и предъявили обвинение.СК попросил прокурора передать ведомству для дальнейшего расследования дело, которое возбудили в полиции по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".

https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html

https://ria.ru/20231004/draka-1900456796.html

саратовская область

россия

балашов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, россия, балашов, следственный комитет россии (ск рф)