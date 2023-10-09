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Службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети - РИА Новости, 18.10.2023
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22:07 09.10.2023 (обновлено: 14:48 18.10.2023)
https://ria.ru/20231009/dorogi-1903617766.html
Службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети
Службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети - РИА Новости, 18.10.2023
Службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети
В ночь на вторник в Москве ожидается гололедица, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, при необходимости будет проведена... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-09T22:07
2023-10-18T14:48
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В ночь на вторник в Москве ожидается гололедица, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, при необходимости будет проведена противогололедная обработка, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на 10 октября ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, дороги, улицы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Дороги, Улицы

Службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы в Москве
Автомобили коммунальной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы в Москве
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В ночь на вторник в Москве ожидается гололедица, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, при необходимости будет проведена противогололедная обработка, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на 10 октября ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыДорогиУлицы
 
 
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