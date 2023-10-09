https://ria.ru/20231009/dorogi-1903617766.html

Службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети

Службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети - РИА Новости, 18.10.2023

Службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети

В ночь на вторник в Москве ожидается гололедица, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, при необходимости будет проведена... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-09T22:07

2023-10-09T22:07

2023-10-18T14:48

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В ночь на вторник в Москве ожидается гололедица, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, при необходимости будет проведена противогололедная обработка, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на 10 октября ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.

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москва, городское хозяйство москвы, дороги, улицы