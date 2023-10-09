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Доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей
Доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей - РИА Новости, 09.10.2023
Доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей
Российская валюта усиливает рост: курс доллара опустился ниже уровня 99 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:25
2023-10-09T18:25
2023-10-09T18:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская валюта усиливает рост: курс доллара опустился ниже уровня 99 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.25 мск снижался на 1,23 рубля, до 99,18 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,59 рубля, евро – на 90 копеек, до 104,87 рубля.Минутами ранее доллар падал на 1,57 рубля - до 98,84 рубля, от максимума понедельника падение при этом составляло 3,51 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 99 рублей
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Российская валюта усиливает рост: курс доллара опустился ниже уровня 99 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.25 мск снижался на 1,23 рубля, до 99,18 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,59 рубля, евро – на 90 копеек, до 104,87 рубля.
Минутами ранее доллар падал на 1,57 рубля - до 98,84 рубля, от максимума понедельника падение при этом составляло 3,51 рубля.