https://ria.ru/20231009/dollar-1901580208.html

Доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей

Доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей - РИА Новости, 09.10.2023

Доллар на Московской бирже упал ниже 99 рублей

Российская валюта усиливает рост: курс доллара опустился ниже уровня 99 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:25

2023-10-09T18:25

2023-10-09T18:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская валюта усиливает рост: курс доллара опустился ниже уровня 99 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.25 мск снижался на 1,23 рубля, до 99,18 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,59 рубля, евро – на 90 копеек, до 104,87 рубля.Минутами ранее доллар падал на 1,57 рубля - до 98,84 рубля, от максимума понедельника падение при этом составляло 3,51 рубля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика