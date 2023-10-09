https://ria.ru/20231009/dollar-1901400523.html
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару - РИА Новости, 09.10.2023
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:07
2023-10-09T09:07
2023-10-09T09:08
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры. Минутами ранее показатель достигал максимальной отметки в 28,1125 лиры, таким образом, впервые превысив психологическую отметку в 28 лир. Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Турция, Доллар
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Турецкая валюта обновила исторический минимум, упав до 28 лир за доллар
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.56 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры. Минутами ранее показатель достигал максимальной отметки в 28,1125 лиры, таким образом, впервые превысив психологическую отметку в 28 лир.
Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.
Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей