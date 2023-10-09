Рейтинг@Mail.ru
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
09:07 09.10.2023 (обновлено: 09:08 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/dollar-1901400523.html
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару - РИА Новости, 09.10.2023
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:07
2023-10-09T09:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
турция
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780116460_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_644b643f85732355aaf76f2fb1dc834e.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры. Минутами ранее показатель достигал максимальной отметки в 28,1125 лиры, таким образом, впервые превысив психологическую отметку в 28 лир. Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.
https://ria.ru/20231006/dollar-1900970548.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780116460_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_83e442d82762ac668602269662be889c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Турция, Доллар
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Турецкая валюта обновила исторический минимум, упав до 28 лир за доллар

© AP Photo / Mucahid YapiciТурецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле
Турецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Mucahid Yapici
Турецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.56 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры. Минутами ранее показатель достигал максимальной отметки в 28,1125 лиры, таким образом, впервые превысив психологическую отметку в 28 лир.
Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Доллар на Мосбирже опустился ниже ста рублей
6 октября, 15:25
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаТурцияДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала