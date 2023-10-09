https://ria.ru/20231009/dollar-1901400523.html

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару - РИА Новости, 09.10.2023

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:07

2023-10-09T09:07

2023-10-09T09:08

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры. Минутами ранее показатель достигал максимальной отметки в 28,1125 лиры, таким образом, впервые превысив психологическую отметку в 28 лир. Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.

https://ria.ru/20231006/dollar-1900970548.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция, доллар