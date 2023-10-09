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В Кремле оценили работу российских дипломатов в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
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11:55 09.10.2023 (обновлено: 12:17 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/diplomaty-1901458218.html
В Кремле оценили работу российских дипломатов в Израиле
В Кремле оценили работу российских дипломатов в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
В Кремле оценили работу российских дипломатов в Израиле
Российские дипломаты в Израиле предпринимают энергичные усилия, работают круглые сутки, но пока информацией о пострадавших россиянах не располагают, заявил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:55
2023-10-09T12:17
дмитрий песков
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские дипломаты в Израиле предпринимают энергичные усилия, работают круглые сутки, но пока информацией о пострадавших россиянах не располагают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки, пока какой-либо информацией о пострадавших россиянах наше посольство не располагает", - сказал Песков журналистам. Отвечая на вопрос о том, может ли отсутствие информации о пострадавших россиянах быть связано с тем, что они просто не обращаются за помощью, Песков отметил, что если у граждан России нет необходимости в оказании помощи, то они за этой помощью не обращаются.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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дмитрий песков, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Дмитрий Песков, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
В Кремле оценили работу российских дипломатов в Израиле

Песков: российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно на фоне эскалации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские дипломаты в Израиле предпринимают энергичные усилия, работают круглые сутки, но пока информацией о пострадавших россиянах не располагают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки, пока какой-либо информацией о пострадавших россиянах наше посольство не располагает", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, может ли отсутствие информации о пострадавших россиянах быть связано с тем, что они просто не обращаются за помощью, Песков отметил, что если у граждан России нет необходимости в оказании помощи, то они за этой помощью не обращаются.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
Дмитрий ПесковИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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