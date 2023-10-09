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В Швейцарии заявили, что диалог с Россией сильно ограничен

В Швейцарии заявили, что диалог с Россией сильно ограничен - РИА Новости, 09.10.2023

В Швейцарии заявили, что диалог с Россией сильно ограничен

Двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:54

2023-10-09T18:54

2023-10-09T19:17

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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер."Из-за агрессивной войны против Украины двусторонний диалог между Швейцарией и Россией был сильно ограничен, но не полностью прерван. В сентябре 2022 года министры иностранных дел Иньяцио Кассис и Сергей Лавров провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке", - сказал он.Эльчингер добавил, что Швейцария всегда готова предложить свои услуги Украине и России для переговоров, если того пожелают обе стороны.Он также сообщил, что в связи с "текущими обстоятельствами" возможный визит на Украину президента Конфедерации Алена Берсе или министра иностранных дел Иньяцио Кассиса не будет объявлен заранее "по соображениям безопасности".Представитель МИД Швейцарии подчеркнул, что Берн отказывается комментировать критику, высказанную официальным представителем МИД России Марией Захаровой, которая обвинила в субботу проект внешнеполитической стратегии Конфедерации до 2027 года в том, что он "откровенно антироссийский".Проект внешнеполитической стратегии Швейцарии на 2024-2027 годы был представлен в конце сентября, он должен быть окончательно принят в начале 2024 года после консультаций в кантонах и комитетах по внешней политике федеральных палат. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html

https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881246570.html

https://ria.ru/20230420/posolstvo-1866730124.html

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