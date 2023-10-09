https://ria.ru/20231009/bykov-1901543025.html
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России - РИА Новости, 09.10.2023
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России
Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:04
2023-10-09T16:04
2023-10-09T16:04
специальная военная операция на украине
дмитрий быков
вооруженные силы рф
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c2d063cea24d2129c79b4851192121a.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ", - сказал собеседник агентства. Писатель Дмитрий Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле прошлого года. В июне 2023 года Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. По данным источника РИА Новости, Быков* сейчас находится за рубежом.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230807/glukhovskiy-1888700332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий быков, вооруженные силы рф, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Быков, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России
СК проводит проверку писателя Быкова по статье о дискредитации ВС России
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
Писатель Дмитрий Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле прошлого года. В июне 2023 года Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента.
По данным источника РИА Новости, Быков* сейчас находится за рубежом.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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