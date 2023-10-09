https://ria.ru/20231009/bykov-1901543025.html

Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России

Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России - РИА Новости, 09.10.2023

Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России

Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:04

2023-10-09T16:04

2023-10-09T16:04

специальная военная операция на украине

дмитрий быков

вооруженные силы рф

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c2d063cea24d2129c79b4851192121a.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ", - сказал собеседник агентства. Писатель Дмитрий Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле прошлого года. В июне 2023 года Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. По данным источника РИА Новости, Быков* сейчас находится за рубежом.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230807/glukhovskiy-1888700332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий быков, вооруженные силы рф, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр