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Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России - РИА Новости, 09.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/bykov-1901543025.html
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России - РИА Новости, 09.10.2023
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России
Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:04
2023-10-09T16:04
специальная военная операция на украине
дмитрий быков
вооруженные силы рф
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ", - сказал собеседник агентства. Писатель Дмитрий Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле прошлого года. В июне 2023 года Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. По данным источника РИА Новости, Быков* сейчас находится за рубежом.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230807/glukhovskiy-1888700332.html
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дмитрий быков, вооруженные силы рф, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Быков, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России

СК проводит проверку писателя Быкова по статье о дискредитации ВС России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков (иноагент)
Писатель Дмитрий Быков (иноагент) - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Писатель Дмитрий Быков (иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
Писатель Дмитрий Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле прошлого года. В июне 2023 года Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента.
По данным источника РИА Новости, Быков* сейчас находится за рубежом.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий БыковВооруженные силы РФПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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