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За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе - РИА Новости, 09.10.2023
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17:08 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/bucha-1901560250.html
За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе
За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе - РИА Новости, 09.10.2023
За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе
Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссерами наиболее резонансных антироссийских акций, таких как провокация в Буче весной 2022 года, и... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:08
2023-10-09T17:08
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссерами наиболее резонансных антироссийских акций, таких как провокация в Буче весной 2022 года, и направленных на дискредитацию специальной военной операции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. "Для ведения гибридной войны против России, Китая и их союзников США и Британия создали и активно применяют многоуровневую систему обработки общественного мнения", - сказал Храмов в интервью "Российской газете". Западные политико-формирующие круги с опорой на спецслужбы развернули разветвленную сеть зарубежных лоббистских и пиар-агентств, которые призваны создавать поводы для проведения в собственных интересах информационных кампаний по всему миру, отметил Храмов. "Наглядным примером является деятельность "Ассоциации общественных связей и коммуникаций" со штаб-квартирой в Лондоне. В эту ассоциацию входит несколько десятков зарубежных фирм. Численность ее сотрудников по всему миру более 30 тысяч человек. В тесном контакте с другой сетевой маркетинговой структурой PR Network они координируют определенный сегмент англосаксонской сети манипулирования общественным мнением", - добавил замсекретаря Совбеза РФ. Эти структуры последовательно и скрупулезно обеспечивают информационное прикрытие операций спецслужб США и Англии, их работа финансируется по линии Госдепа и Агентства по международному развитию США, американского "Национального фонда в поддержку демократии", "Фонда Сороса", а также правительства Великобритании, указал Храмов. "На текущем этапе усилия этих структур направлены, прежде всего, на дискредитацию проводимой Россией специальной военной операции на Украине. По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссерами наиболее резонансных акций, подобных событиям в Буче", - сказал он.
https://ria.ru/20230908/nebenzya-1895088965.html
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в мире, россия, сша, буча, олег храмов, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Буча, Олег Храмов, Государственный департамент США
За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе

Совбез: сценаристами провокации в Буче были англосаксонские PR-структуры

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссерами наиболее резонансных антироссийских акций, таких как провокация в Буче весной 2022 года, и направленных на дискредитацию специальной военной операции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"Для ведения гибридной войны против России, Китая и их союзников США и Британия создали и активно применяют многоуровневую систему обработки общественного мнения", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Постпред России в ООН указал на схожесть провокаций в Константиновке и Буче
8 сентября, 19:26
Западные политико-формирующие круги с опорой на спецслужбы развернули разветвленную сеть зарубежных лоббистских и пиар-агентств, которые призваны создавать поводы для проведения в собственных интересах информационных кампаний по всему миру, отметил Храмов.
«
"Наглядным примером является деятельность "Ассоциации общественных связей и коммуникаций" со штаб-квартирой в Лондоне. В эту ассоциацию входит несколько десятков зарубежных фирм. Численность ее сотрудников по всему миру более 30 тысяч человек. В тесном контакте с другой сетевой маркетинговой структурой PR Network они координируют определенный сегмент англосаксонской сети манипулирования общественным мнением", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
Эти структуры последовательно и скрупулезно обеспечивают информационное прикрытие операций спецслужб США и Англии, их работа финансируется по линии Госдепа и Агентства по международному развитию США, американского "Национального фонда в поддержку демократии", "Фонда Сороса", а также правительства Великобритании, указал Храмов.
"На текущем этапе усилия этих структур направлены, прежде всего, на дискредитацию проводимой Россией специальной военной операции на Украине. По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссерами наиболее резонансных акций, подобных событиям в Буче", - сказал он.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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26 июля, 11:01
 
В миреРоссияСШАБучаОлег ХрамовГосударственный департамент США
 
 
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