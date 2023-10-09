https://ria.ru/20231009/bucha-1901560250.html

За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе

За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе - РИА Новости, 09.10.2023

За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе

Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссерами наиболее резонансных антироссийских акций, таких как провокация в Буче весной 2022 года, и... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:08

2023-10-09T17:08

2023-10-09T17:08

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссерами наиболее резонансных антироссийских акций, таких как провокация в Буче весной 2022 года, и направленных на дискредитацию специальной военной операции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. "Для ведения гибридной войны против России, Китая и их союзников США и Британия создали и активно применяют многоуровневую систему обработки общественного мнения", - сказал Храмов в интервью "Российской газете". Западные политико-формирующие круги с опорой на спецслужбы развернули разветвленную сеть зарубежных лоббистских и пиар-агентств, которые призваны создавать поводы для проведения в собственных интересах информационных кампаний по всему миру, отметил Храмов. "Наглядным примером является деятельность "Ассоциации общественных связей и коммуникаций" со штаб-квартирой в Лондоне. В эту ассоциацию входит несколько десятков зарубежных фирм. Численность ее сотрудников по всему миру более 30 тысяч человек. В тесном контакте с другой сетевой маркетинговой структурой PR Network они координируют определенный сегмент англосаксонской сети манипулирования общественным мнением", - добавил замсекретаря Совбеза РФ. Эти структуры последовательно и скрупулезно обеспечивают информационное прикрытие операций спецслужб США и Англии, их работа финансируется по линии Госдепа и Агентства по международному развитию США, американского "Национального фонда в поддержку демократии", "Фонда Сороса", а также правительства Великобритании, указал Храмов. "На текущем этапе усилия этих структур направлены, прежде всего, на дискредитацию проводимой Россией специальной военной операции на Украине. По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссерами наиболее резонансных акций, подобных событиям в Буче", - сказал он.

https://ria.ru/20230908/nebenzya-1895088965.html

https://ria.ru/20230726/bucha-1886323961.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, буча, олег храмов, государственный департамент сша