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Британия не планирует перебрасывать свои силы на Ближний Восток - РИА Новости, 09.10.2023
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15:01 09.10.2023 (обновлено: 15:02 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/britaniya-1901522409.html
Британия не планирует перебрасывать свои силы на Ближний Восток
Британия не планирует перебрасывать свои силы на Ближний Восток - РИА Новости, 09.10.2023
Британия не планирует перебрасывать свои силы на Ближний Восток
Великобритания не планирует на фоне палестино-израильского обострения перебрасывать свои силы в регион, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:01
2023-10-09T15:02
в мире
израиль
палестина
риши сунак
великобритания
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Великобритания не планирует на фоне палестино-израильского обострения перебрасывать свои силы в регион, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя британского премьера Риши Сунака. "Представитель заявил, что никаких планов по переброске британских военных сил в регион нет, однако отметил, что в Средиземноморском регионе уже находится британский боевой корабль, выполняющий задачи в рамках НАТО, а на Кипре располагается база ВВС Британии", - говорится в сообщении агентства. Вместе с этим на Даунинг-стрит заявили о поддержке Лондоном права Израиля на самооборону и на принятие "соразмерных действий" в ответ, передаёт Рейтер. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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в мире, израиль, палестина, риши сунак, великобритания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Риши Сунак, Великобритания, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британия не планирует перебрасывать свои силы на Ближний Восток

Reuters: Британия не планирует переброску сил из-за ситуации на Ближнем Востоке

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Великобритания не планирует на фоне палестино-израильского обострения перебрасывать свои силы в регион, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя британского премьера Риши Сунака.
"Представитель заявил, что никаких планов по переброске британских военных сил в регион нет, однако отметил, что в Средиземноморском регионе уже находится британский боевой корабль, выполняющий задачи в рамках НАТО, а на Кипре располагается база ВВС Британии", - говорится в сообщении агентства. Вместе с этим на Даунинг-стрит заявили о поддержке Лондоном права Израиля на самооборону и на принятие "соразмерных действий" в ответ, передаёт Рейтер.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек.
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В НАТО осудили атаки ХАМАС против Израиля
7 октября, 15:47
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильПалестинаРиши СунакВеликобританияХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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