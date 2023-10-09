https://ria.ru/20231009/botnety-1901384449.html

Исследование выявило внушительный рост числа ботнетов в мире

Исследование выявило внушительный рост числа ботнетов в мире - РИА Новости, 09.10.2023

Исследование выявило внушительный рост числа ботнетов в мире

Количество ботнетов - компьютерных сетей, зараженных вредоносным программным обеспечением, которые используются для кибератак - увеличилось более чем в семь раз РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T03:34

2023-10-09T03:34

2023-10-09T03:34

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Количество ботнетов - компьютерных сетей, зараженных вредоносным программным обеспечением, которые используются для кибератак - увеличилось более чем в семь раз за два года в мире, основной состав представлен виртуальными машинами, свидетельствуют результаты исследования компании-провайдера облачных и edge-решений "EdgeЦентре", которое есть у РИА Новости. "Рост ботнетов в мире за последний период действительно внушительный. В 2021 году мы видели, что они включали в себя не более 70 000 устройств. Однако сейчас наблюдаем увеличение до 500 000 устройств. Интересно, что основной состав сейчас представлен виртуальными машинами, а не IoT-устройствами", - сообщили в компании. "Число активных устройств ботов считается по IP, с которых ведется атака, и злоумышленник предоставляет эту информацию. То есть мы, когда фильтруем атаку, мы видим, с какого количества IP идет атака", - объяснили специалисты. Эксперты отметили, что ботнеты на базе виртуальных машин до 5000 раз мощнее, чем их предшественники на базе IoT-устройств - это приводит к более мощным DDoS-атакам на уровне приложений. Как прокомментировал генеральный директор "EdgeЦентр" Михаил Шурыгин, на рост числа таких ботов влияет отсутствие строгих законодательных мер и наказаний - эта тенденция поднимает серьезные вопросы о кибербезопасности. Как отмечают в компании, необходимо бороться с такими ботнетами - и с тенденцией их размножения - и в России. Там добавили, что "работа с Минцифры в этом направлении крайне важна, и мы уже принимаем глубокое участие". Вредоносные боты могут использоваться не только для DDoS-атак. В финансовой сфере такие технологии применяются для кражи данных, мошенничества и автоматического выполнения финансовых операций. Как отметили эксперты, в некоторых случаях кибершпионы могут использовать ботов для сбора разведывательной информации, атак на критическую инфраструктуру и других киберопераций. Специалисты напомнили, что существуют также полезные боты - к ним относятся, например, поисковые. "Они автоматически сканируют и индексируют веб-сайты, собирая информацию о содержании и структуре. Эта информация затем используется поисковыми системами, чтобы предоставлять пользователю наиболее релевантные результаты поиска. Благодаря таким ботам мы можем быстро находить нужную информацию в огромном объеме данных, доступных в сети", - отметили эксперты.

https://ria.ru/20230906/uscherb-1894430533.html

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