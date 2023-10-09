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Единственная больница в секторе Газа прекратила работу из-за обстрелов - РИА Новости, 09.10.2023
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23:42 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/bolnitsa-1901633752.html
Единственная больница в секторе Газа прекратила работу из-за обстрелов
Единственная больница в секторе Газа прекратила работу из-за обстрелов - РИА Новости, 09.10.2023
Единственная больница в секторе Газа прекратила работу из-за обстрелов
Единственная больница в городе Бейт-Ханун в секторе Газа прекратила работу в результате израильских обстрелов на фоне эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:42
2023-10-09T23:42
в мире
израиль
палестина
россия
сергей лавров
биньямин нетаньяху
воз
оон
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Единственная больница в городе Бейт-Ханун в секторе Газа прекратила работу в результате израильских обстрелов на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле на открытии 70-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья. "Больница Бейт-Ханун больше не работает из-за жестокой израильской бомбардировки, а она является единственной больницей в городе", - заявила Кайле, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/prichastnost-1901632157.html
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в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, воз, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ВОЗ, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Единственная больница в секторе Газа прекратила работу из-за обстрелов

Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских ударов в Газе
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских ударов в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Единственная больница в городе Бейт-Ханун в секторе Газа прекратила работу в результате израильских обстрелов на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле на открытии 70-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.
«
"Больница Бейт-Ханун больше не работает из-за жестокой израильской бомбардировки, а она является единственной больницей в городе", - заявила Кайле, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
У Израиля нет доказательств причастности Ирана к операции ХАМАС, пишут СМИ
Вчера, 23:25
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Кадры ударов по сектору Газа, опубликованные Нетаньяху
Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер
Вчера, 20:27
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Нетаньяху заявил, что Израиль победит в войне с ХАМАС
Вчера, 21:49
 
В миреИзраильПалестинаРоссияСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуВОЗООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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