Единственная больница в секторе Газа прекратила работу из-за обстрелов
Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских ударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских ударов в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Единственная больница в городе Бейт-Ханун в секторе Газа прекратила работу в результате израильских обстрелов на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле на открытии 70-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.
«
"Больница Бейт-Ханун больше не работает из-за жестокой израильской бомбардировки, а она является единственной больницей в городе", - заявила Кайле, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.