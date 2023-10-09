https://ria.ru/20231009/boi-1901413350.html
На нескольких участках у сектора Газа ведутся активные боевые действия
На нескольких участках у сектора Газа ведутся активные боевые действия - РИА Новости, 09.10.2023
На нескольких участках у сектора Газа ведутся активные боевые действия
Представитель армии Израиля Ричард Хехт выразил надежду, что к концу дня израильские силы возьмут под полный контроль районы у сектора Газа, где идут... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:27
2023-10-09T09:27
2023-10-09T10:36
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Представитель армии Израиля Ричард Хехт выразил надежду, что к концу дня израильские силы возьмут под полный контроль районы у сектора Газа, где идут боестолкновения, сообщает газета Times of Israel."Мы все еще сражаемся. В районе Газы есть от семи до восьми открытых мест, где продолжаются сражения с террористами ... Мы думали, что ко вчерашнему дню у нас будет полный контроль ... Я надеюсь, что он (полный контроль) будет у нас к концу дня", - приводит издание слова Хехта.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
израиль
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901282285_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e64e9abf165bdf30abb6eb7bfa030399.jpg
Кадры утреннего израильского удара по сектору Газа
Кадры утреннего израильского удара по сектору Газа
2023-10-09T09:27
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На нескольких участках у сектора Газа ведутся активные боевые действия
Израиль ведет активные боевые действия на семи-восьми участках у сектора Газа
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Представитель армии Израиля Ричард Хехт выразил надежду, что к концу дня израильские силы возьмут под полный контроль районы у сектора Газа, где идут боестолкновения, сообщает газета Times of Israel
.
"Мы все еще сражаемся. В районе Газы есть от семи до восьми открытых мест, где продолжаются сражения с террористами ... Мы думали, что ко вчерашнему дню у нас будет полный контроль ... Я надеюсь, что он (полный контроль) будет у нас к концу дня", - приводит издание слова Хехта.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.