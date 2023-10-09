Израильская армия заявила об окончании боевых действий в городах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула под свой контроль все израильские населенные пункты по периметру границы с сектором газа, но вооруженные люди все еще могут находиться в некоторых районах, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хаггари."Вполне возможно, что в населенных пунктах остались террористы", — сказал он, отметив, что в приграничных территориях бои не идут.По словам генерала, военные провели эвакуацию в 15 из 24 населенных пунктах. Город Сдерот, где утром началась операция спецподразделений, в их число не входит.Кроме того, Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС с воздуха.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя озвучил призыв на закрытом заседании Совбеза по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула под свой контроль все израильские населенные пункты по периметру границы с сектором газа, но вооруженные люди все еще могут находиться в некоторых районах, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хаггари.
"Вполне возможно, что в населенных пунктах остались террористы", — сказал он, отметив, что в приграничных территориях бои не идут.
По словам генерала, военные провели эвакуацию в 15 из 24 населенных пунктах. Город Сдерот, где утром началась операция спецподразделений, в их число не входит.
Кроме того, Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС с воздуха.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
В ЦАХАЛ заявили о поражении за ночь более чем 500 объектов в секторе Газа
Вчера, 07:31
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Постпред Москвы при ООНВасилий Небензя озвучил призыв на закрытом заседании Совбеза по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
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