https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901451339.html

США выводят некоторые биоисследования в Африку, заявило МО России

США выводят некоторые биоисследования в Африку, заявило МО России - РИА Новости, 09.10.2023

США выводят некоторые биоисследования в Африку, заявило МО России

США выводят свои биологические исследования двойного назначения в Африку, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:33

2023-10-09T11:33

2023-10-09T11:33

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

сша

африка

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США выводят свои биологические исследования двойного назначения в Африку, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки", - сказал Кириллов на брифинге. "Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте – в Демократической Республике Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Заказчиками со стороны американского правительства являются DTRA, Агентство национальной безопасности и Госдепартамент США", - добавил генерал.

https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html

сша

африка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, африка