https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901451339.html
США выводят некоторые биоисследования в Африку, заявило МО России
США выводят некоторые биоисследования в Африку, заявило МО России - РИА Новости, 09.10.2023
США выводят некоторые биоисследования в Африку, заявило МО России
США выводят свои биологические исследования двойного назначения в Африку, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:33
2023-10-09T11:33
2023-10-09T11:33
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
сша
африка
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США выводят свои биологические исследования двойного назначения в Африку, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки", - сказал Кириллов на брифинге. "Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте – в Демократической Республике Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Заказчиками со стороны американского правительства являются DTRA, Агентство национальной безопасности и Госдепартамент США", - добавил генерал.
https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html
сша
африка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, африка
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, США, Африка
США выводят некоторые биоисследования в Африку, заявило МО России
Минобороны РФ: США выводят биоисследования двойного назначения в Африку