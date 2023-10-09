Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/benzin-1901512341.html
Минэнерго пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина
Минэнерго пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 09.10.2023
Минэнерго пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина
Минэнерго РФ пока не видит на российском топливном рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина, как только они появятся, вернется к этому вопросу,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:31
2023-10-09T14:31
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ пока не видит на российском топливном рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина, как только они появятся, вернется к этому вопросу, сообщил РИА Новости министр энергетики Николай Шульгинов. Отвечая на вопрос, видит ли Минэнерго какие-то предпосылки на рынке для снятия запрета на экспорт бензина, министр сказал: "Как предпосылки будут, так мы вернемся к этому вопросу. Пока их нет". Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива - теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900531227.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e8acc4f9c2ee65f15b77060c24966a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина

Минэнерго не видит на рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ пока не видит на российском топливном рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина, как только они появятся, вернется к этому вопросу, сообщил РИА Новости министр энергетики Николай Шульгинов.
Отвечая на вопрос, видит ли Минэнерго какие-то предпосылки на рынке для снятия запрета на экспорт бензина, министр сказал: "Как предпосылки будут, так мы вернемся к этому вопросу. Пока их нет".
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива - теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В России снизились розничные цены на бензин и дизтопливо
4 октября, 19:14
 
ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала