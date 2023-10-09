https://ria.ru/20231009/benzin-1901512341.html

Минэнерго пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина

Минэнерго пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 09.10.2023

Минэнерго пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина

Минэнерго РФ пока не видит на российском топливном рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина, как только они появятся, вернется к этому вопросу,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:31

2023-10-09T14:31

2023-10-09T14:31

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ пока не видит на российском топливном рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина, как только они появятся, вернется к этому вопросу, сообщил РИА Новости министр энергетики Николай Шульгинов. Отвечая на вопрос, видит ли Минэнерго какие-то предпосылки на рынке для снятия запрета на экспорт бензина, министр сказал: "Как предпосылки будут, так мы вернемся к этому вопросу. Пока их нет". Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива - теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900531227.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)