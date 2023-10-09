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В России сохраняется запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 09.10.2023
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10:31 09.10.2023 (обновлено: 10:36 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/benzin-1901432450.html
В России сохраняется запрет на экспорт бензина
В России сохраняется запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 09.10.2023
В России сохраняется запрет на экспорт бензина
Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:31
2023-10-09T10:36
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен", - сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.В пятницу правительство РФ объявило о снятии ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенной продукции.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
В России сохраняется запрет на экспорт бензина

Вице-премьер Новак: в России сохраняется запрет на весь экспорт бензина

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки
Автомобиль во время заправки - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен", - сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
В пятницу правительство РФ объявило о снятии ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенной продукции.
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