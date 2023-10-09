https://ria.ru/20231009/benzin-1901432450.html

В России сохраняется запрет на экспорт бензина

В России сохраняется запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 09.10.2023

В России сохраняется запрет на экспорт бензина

Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:31

2023-10-09T10:31

2023-10-09T10:36

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен", - сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.В пятницу правительство РФ объявило о снятии ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенной продукции.

https://ria.ru/20231006/benzin-1900858552.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак