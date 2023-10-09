https://ria.ru/20231009/benzin-1901432450.html
В России сохраняется запрет на экспорт бензина
В России сохраняется запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 09.10.2023
В России сохраняется запрет на экспорт бензина
Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:31
2023-10-09T10:31
2023-10-09T10:36
экономика
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5846048c79139a39e9757b6ea4288da3.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен", - сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.В пятницу правительство РФ объявило о снятии ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенной продукции.
https://ria.ru/20231006/benzin-1900858552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55944da5a7749f4f2abb4399b75c57e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
В России сохраняется запрет на экспорт бензина
Вице-премьер Новак: в России сохраняется запрет на весь экспорт бензина