https://ria.ru/20231009/ben-gurion-1901476926.html

СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион

СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион

Ракета, упавшая неподалеку от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, не повлияла на его работу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя аэропорта. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:45

2023-10-09T12:45

2023-10-09T13:10

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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новости - туризм

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ракета, упавшая неподалеку от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, не повлияла на его работу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя аэропорта."Ракетный удар в пригороде Тель-Авива не оказал какого-либо воздействия на аэропорт Бен-Гурион", - передает агентство. Ранее одна из ракет, выпущенных по центру Израиля из сектора Газа, упала вблизи международного аэропорта Бен-Гурион, подтверждающими кадрами делятся очевидцы в социальных сетях. Данных о возможных пострадавших пока нет.На некоторых кадрах видно, как в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, тель-авив, израиль, новости - туризм