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СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 09.10.2023
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12:45 09.10.2023 (обновлено: 13:10 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/ben-gurion-1901476926.html
СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион
СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион
Ракета, упавшая неподалеку от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, не повлияла на его работу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя аэропорта. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:45
2023-10-09T13:10
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
тель-авив
израиль
новости - туризм
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ракета, упавшая неподалеку от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, не повлияла на его работу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя аэропорта."Ракетный удар в пригороде Тель-Авива не оказал какого-либо воздействия на аэропорт Бен-Гурион", - передает агентство. Ранее одна из ракет, выпущенных по центру Израиля из сектора Газа, упала вблизи международного аэропорта Бен-Гурион, подтверждающими кадрами делятся очевидцы в социальных сетях. Данных о возможных пострадавших пока нет.На некоторых кадрах видно, как в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны.
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тель-авив
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, тель-авив, израиль, новости - туризм
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Тель-Авив, Израиль, Новости - Туризм
СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион

Reuters: в аэропорту Бен-Гурион заявили, что ракета не повлияла на его работу

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ракета, упавшая неподалеку от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, не повлияла на его работу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя аэропорта.
"Ракетный удар в пригороде Тель-Авива не оказал какого-либо воздействия на аэропорт Бен-Гурион", - передает агентство. Ранее одна из ракет, выпущенных по центру Израиля из сектора Газа, упала вблизи международного аэропорта Бен-Гурион, подтверждающими кадрами делятся очевидцы в социальных сетях. Данных о возможных пострадавших пока нет.
На некоторых кадрах видно, как в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.
Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны.
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