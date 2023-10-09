https://ria.ru/20231009/ben-gurion-1901476926.html
СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион
СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион
Ракета, упавшая неподалеку от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, не повлияла на его работу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя аэропорта. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:45
2023-10-09T12:45
2023-10-09T13:10
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ракета, упавшая неподалеку от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, не повлияла на его работу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя аэропорта."Ракетный удар в пригороде Тель-Авива не оказал какого-либо воздействия на аэропорт Бен-Гурион", - передает агентство. Ранее одна из ракет, выпущенных по центру Израиля из сектора Газа, упала вблизи международного аэропорта Бен-Гурион, подтверждающими кадрами делятся очевидцы в социальных сетях. Данных о возможных пострадавших пока нет.На некоторых кадрах видно, как в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, тель-авив, израиль, новости - туризм
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Тель-Авив, Израиль, Новости - Туризм
СМИ: упавшая ракета не повлияла на работу аэропорта Бен-Гурион
Reuters: в аэропорту Бен-Гурион заявили, что ракета не повлияла на его работу