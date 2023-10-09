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В Москве избили актера Павла Баршака, сообщил источник - РИА Новости, 09.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:14 09.10.2023 (обновлено: 15:24 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/barshak-1901446015.html
В Москве избили актера Павла Баршака, сообщил источник
В Москве избили актера Павла Баршака, сообщил источник - РИА Новости, 09.10.2023
В Москве избили актера Павла Баршака, сообщил источник
Актер Павел Баршак получил травмы во время драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:14
2023-10-09T15:24
происшествия
москва
культура
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Актер Павел Баршак получил травмы во время драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;Павел Баршак получил телесные повреждения во время драки с мужчиной, который проник в окно к его подруге&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным столичного главка МВД, 8 октября заявление в полицию написала женщина. Она рассказала, что ночью в квартиру на юго-западе Москвы проник молодой человек, который нанес телесные повреждения ее знакомому. Полицейские начали проверку.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва, Культура
В Москве избили актера Павла Баршака, сообщил источник

Актера Баршака избил мужчина, проникший в квартиру его подруги в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Павел Баршак
Актер Павел Баршак - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Павел Баршак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Актер Павел Баршак получил травмы во время драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Павел Баршак получил телесные повреждения во время драки с мужчиной, который проник в окно к его подруге", — сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка МВД, 8 октября заявление в полицию написала женщина. Она рассказала, что ночью в квартиру на юго-западе Москвы проник молодой человек, который нанес телесные повреждения ее знакомому.
Полицейские начали проверку.
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