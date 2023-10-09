https://ria.ru/20231009/barshak-1901446015.html

В Москве избили актера Павла Баршака, сообщил источник

В Москве избили актера Павла Баршака, сообщил источник - РИА Новости, 09.10.2023

В Москве избили актера Павла Баршака, сообщил источник

Актер Павел Баршак получил травмы во время драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:14

2023-10-09T11:14

2023-10-09T15:24

происшествия

москва

культура

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Актер Павел Баршак получил травмы во время драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Павел Баршак получил телесные повреждения во время драки с мужчиной, который проник в окно к его подруге", — сказал собеседник агентства.По данным столичного главка МВД, 8 октября заявление в полицию написала женщина. Она рассказала, что ночью в квартиру на юго-западе Москвы проник молодой человек, который нанес телесные повреждения ее знакомому. Полицейские начали проверку.

https://ria.ru/20230810/tekashi-1889307140.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва