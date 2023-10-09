https://ria.ru/20231009/avtorynok-1901387387.html

В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей

В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей - РИА Новости, 09.10.2023

В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей

Дилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в РФ в четвертом квартале 2023 года на 5-10% относительно результатов третьего квартала, сообщили... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T05:36

2023-10-09T05:36

2023-10-09T05:37

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экономика

авто

автостат

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в РФ в четвертом квартале 2023 года на 5-10% относительно результатов третьего квартала, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. В третьем квартале текущего года, по данным "Автостата", в РФ было продано 315,7 тысячи легковушек. Таким образом, российский рынок легковых машин в четвертом квартале может составить 284-300 тысяч легковых машин, согласно прогнозу РОАД. "В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы, и плюс само ослабление рубля. Оптимистичный прогноз - авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный - падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%", - сообщили в ассоциации. При этом в годовом выражении в четвертом квартале будет наблюдаться рост авторынка примерно в 2 раза. "Конечно, на основе 2022 года мы бьем рекорды, потому что это была критически низкая база за последние 10 лет", - пояснили в РОАД. При этом в Ассоциации европейского бизнеса в свою очередь на прошлой неделе отмечали, что российский авторынок легковых и легких коммерческих автомобилей демонстрирует устойчивую тенденцию роста продаж, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление.

https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897082833.html

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россия, экономика, авто, автостат, центральный банк рф (цб рф), ассоциация европейского бизнеса