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В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей - РИА Новости, 09.10.2023
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05:36 09.10.2023 (обновлено: 05:37 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/avtorynok-1901387387.html
В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей
В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей - РИА Новости, 09.10.2023
В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей
Дилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в РФ в четвертом квартале 2023 года на 5-10% относительно результатов третьего квартала, сообщили... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T05:36
2023-10-09T05:37
россия
экономика
авто
автостат
центральный банк рф (цб рф)
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в РФ в четвертом квартале 2023 года на 5-10% относительно результатов третьего квартала, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. В третьем квартале текущего года, по данным "Автостата", в РФ было продано 315,7 тысячи легковушек. Таким образом, российский рынок легковых машин в четвертом квартале может составить 284-300 тысяч легковых машин, согласно прогнозу РОАД. "В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы, и плюс само ослабление рубля. Оптимистичный прогноз - авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный - падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%", - сообщили в ассоциации. При этом в годовом выражении в четвертом квартале будет наблюдаться рост авторынка примерно в 2 раза. "Конечно, на основе 2022 года мы бьем рекорды, потому что это была критически низкая база за последние 10 лет", - пояснили в РОАД. При этом в Ассоциации европейского бизнеса в свою очередь на прошлой неделе отмечали, что российский авторынок легковых и легких коммерческих автомобилей демонстрирует устойчивую тенденцию роста продаж, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление.
https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897082833.html
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россия, экономика, авто, автостат, центральный банк рф (цб рф), ассоциация европейского бизнеса
Россия, Экономика, Авто, Автостат, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ассоциация европейского бизнеса
В России до конца года прогнозируют падение продаж новых автомобилей

РОАД: в России в IV квартале прогнозируется падение авторынка на 5-10 процентов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей по трассе
Движение автомобилей по трассе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Движение автомобилей по трассе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в РФ в четвертом квартале 2023 года на 5-10% относительно результатов третьего квартала, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД.
В третьем квартале текущего года, по данным "Автостата", в РФ было продано 315,7 тысячи легковушек. Таким образом, российский рынок легковых машин в четвертом квартале может составить 284-300 тысяч легковых машин, согласно прогнозу РОАД.
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"В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы, и плюс само ослабление рубля. Оптимистичный прогноз - авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный - падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%", - сообщили в ассоциации.
При этом в годовом выражении в четвертом квартале будет наблюдаться рост авторынка примерно в 2 раза. "Конечно, на основе 2022 года мы бьем рекорды, потому что это была критически низкая база за последние 10 лет", - пояснили в РОАД.
При этом в Ассоциации европейского бизнеса в свою очередь на прошлой неделе отмечали, что российский авторынок легковых и легких коммерческих автомобилей демонстрирует устойчивую тенденцию роста продаж, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление.
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