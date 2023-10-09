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К "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года подключили почти 650 тысяч автомобилей - РИА Новости, 09.10.2023
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03:09 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/avtomobili-1901383772.html
К "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года подключили почти 650 тысяч автомобилей
К "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года подключили почти 650 тысяч автомобилей - РИА Новости, 09.10.2023
К "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года подключили почти 650 тысяч автомобилей
Более 646 тысяч автомобилей в России было подключено к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" с января по сентябрь этого года, что на 12,5% больше аналогичного периода прошлого... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T03:09
2023-10-09T03:09
россия
алексей райкевич
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
эра-глонасс
общество
авто
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 646 тысяч автомобилей в России было подключено к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" с января по сентябрь этого года, что на 12,5% больше аналогичного периода прошлого года, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "За первые 9 месяцев 2023 года свыше 646 тысяч транспортных средств подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС". Рост регистрации автомобилей в госинформсистеме составил 12,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На сегодняшний день кнопками SOS оснащена каждая пятая машина в России - более 9,8 миллиона транспортных средств", - сказал Райкевич. Он напомнил, что за время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" свыше 316 тысяч аварийных сообщений от автомобилистов было передано в экстренные службы. При этом более 75% из них - это вызовы в автоматическом режиме. При тяжелых ДТП умное устройство за считанные секунды передает координаты и информацию о машине даже в случаях, когда пострадавшие не могут самостоятельно вызвать спасателей. За счет интеграции "ЭРА-ГЛОНАСС" со всеми "Системами-112" в регионах эффективно обеспечивается соблюдение правила "золотого часа" медицины катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает возможность спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах. Глава компании отметил, что в текущем году наибольшее число вызовов через систему, потребовавших реагирования экстренных служб, пришлось на январь месяц - 6,4 тысячи вызовов. В среднем в этом году число аварийных сообщений в месяц превысило 5,4 тысячи, что на 11% больше уровня прошлого года. "Позитивная динамика увеличения автопарка подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей повышает безопасность миллионов участников дорожного движения, защищенность водителей и пассажиров при тяжелых ДТП и самых различных происшествиях на дорогах. Статистика также подтверждает факт того, что производители микроэлектроники импортозаместили и справились с дефицитом компонентов, обеспечивают растущий спрос на устройства вызова экстренных оперативных служб со стороны автопрома и импортеров", - добавил Райкевич. По его словам, с 1 октября прошлого года в рамках параллельного импорта к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 130 тысяч ввезенных в Россию автомобилей, из которых 30 тысяч только за минувший сентябрь. "Оснащение автомобилей кнопками SOS на конвейерах и при ввозе в страну сохраняет такой современный стандарт безопасности транспортных средств, как "ЭРА-ГЛОНАСС". Ежегодно система помогает спасти тысячи человеческих жизней, ее масштабирование будет повышать этот показатель эффективности ежегодно", - заключил глава компании. Устройства вызова экстренных оперативных служб является неотъемлемой частью всех новых транспортных средств с 2017 года. Кнопки SOS устанавливаются также на импортируемые машины. Помимо аварийного оповещения владельцам автомобилей, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", доступны дополнительные сервисы "Помощь на дороге" (техподдержка в пути и эвакуация машины), а также вызов вневедомственной охраны Росгвардии во всех регионах страны.
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россия, алексей райкевич, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), эра-глонасс, общество, авто
Россия, Алексей Райкевич, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ЭРА-ГЛОНАСС, Общество, Авто
К "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года подключили почти 650 тысяч автомобилей

С января по сентябрь 2023 года к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключили почти 650 тысяч авто

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк"Эра-Глонасс"
Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Эра-Глонасс" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 646 тысяч автомобилей в России было подключено к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" с января по сентябрь этого года, что на 12,5% больше аналогичного периода прошлого года, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
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"За первые 9 месяцев 2023 года свыше 646 тысяч транспортных средств подключились к "ЭРА-ГЛОНАСС". Рост регистрации автомобилей в госинформсистеме составил 12,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На сегодняшний день кнопками SOS оснащена каждая пятая машина в России - более 9,8 миллиона транспортных средств", - сказал Райкевич.
Он напомнил, что за время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" свыше 316 тысяч аварийных сообщений от автомобилистов было передано в экстренные службы. При этом более 75% из них - это вызовы в автоматическом режиме. При тяжелых ДТП умное устройство за считанные секунды передает координаты и информацию о машине даже в случаях, когда пострадавшие не могут самостоятельно вызвать спасателей. За счет интеграции "ЭРА-ГЛОНАСС" со всеми "Системами-112" в регионах эффективно обеспечивается соблюдение правила "золотого часа" медицины катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает возможность спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах.
Глава компании отметил, что в текущем году наибольшее число вызовов через систему, потребовавших реагирования экстренных служб, пришлось на январь месяц - 6,4 тысячи вызовов. В среднем в этом году число аварийных сообщений в месяц превысило 5,4 тысячи, что на 11% больше уровня прошлого года.
"Позитивная динамика увеличения автопарка подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей повышает безопасность миллионов участников дорожного движения, защищенность водителей и пассажиров при тяжелых ДТП и самых различных происшествиях на дорогах. Статистика также подтверждает факт того, что производители микроэлектроники импортозаместили и справились с дефицитом компонентов, обеспечивают растущий спрос на устройства вызова экстренных оперативных служб со стороны автопрома и импортеров", - добавил Райкевич.
Платформу кибербезопасности транспортных средств представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, премьер-министрам Республики Беларусь Роману Головченко и Казахстана Алихану Смаилову на международной промышленной выставке Иннопром-2023 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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По его словам, с 1 октября прошлого года в рамках параллельного импорта к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 130 тысяч ввезенных в Россию автомобилей, из которых 30 тысяч только за минувший сентябрь.
"Оснащение автомобилей кнопками SOS на конвейерах и при ввозе в страну сохраняет такой современный стандарт безопасности транспортных средств, как "ЭРА-ГЛОНАСС". Ежегодно система помогает спасти тысячи человеческих жизней, ее масштабирование будет повышать этот показатель эффективности ежегодно", - заключил глава компании.
Устройства вызова экстренных оперативных служб является неотъемлемой частью всех новых транспортных средств с 2017 года. Кнопки SOS устанавливаются также на импортируемые машины. Помимо аварийного оповещения владельцам автомобилей, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", доступны дополнительные сервисы "Помощь на дороге" (техподдержка в пути и эвакуация машины), а также вызов вневедомственной охраны Росгвардии во всех регионах страны.
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РоссияАлексей РайкевичФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЭРА-ГЛОНАССОбществоАвто
 
 
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