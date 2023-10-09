https://ria.ru/20231009/aviabomby-1901409916.html

Украина не может противостоять российским авиабомбам, заявили в ВСУ

Украина не может противостоять российским авиабомбам, заявили в ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023

Украина не может противостоять российским авиабомбам, заявили в ВСУ

Украинская армия не имеет достаточно средств ПВО, чтобы противостоять российским авиабомбам, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:19

2023-10-09T09:19

2023-10-09T12:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинская армия не имеет достаточно средств ПВО, чтобы противостоять российским авиабомбам, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада"."Они (российские военные. — Прим. ред.) понимают, что у нас нет адекватных средств реагировать на бомбардировки, в частности, не хватает сил противовоздушной обороны. И нет истребителей, которые могли бы ликвидировать самолеты, которые выпускают эти бомбы", — сказала она.В августе советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что их средствам ПВО еще ни разу не удавалось сбить российские ракеты Х-22. Кроме того, до этого Игнат отмечал, что российские ракеты способны менять траекторию настолько быстро, что зачастую их не способна выявить украинская система противовоздушной обороны.Вооруженные силы начали проводить ракетные обстрелы объектов на территории Украины 10 октября 2022 года — через два дня после подрыва части Крымского моста, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231009/svo-1900931763.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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