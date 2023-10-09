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На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ

На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023

На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ

Войска Украины на донецком и запорожском направлениях за сутки потеряли около 150 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражено три атаки противника, сообщили... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:34

2023-10-09T14:34

2023-10-09T14:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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клещеевка

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Войска Украины на донецком и запорожском направлениях за сутки потеряли около 150 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражено три атаки противника, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила три атаки подразделений Украины в районах Курдюмовки и Водяного. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Клещеевки и Андреевки."Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в министерстве.На запорожском направлении подразделениями ВС РФ, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Также пресечена деятельность украинских диверсантов в районе Вербового."Уничтожены более 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.

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россия, вооруженные силы украины, украина, клещеевка