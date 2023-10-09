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СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 09.10.2023 (обновлено: 19:47 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/atacms-1901593673.html
СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS
СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS
Президент США Джо Байден в прошлом месяце утвердил поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет журнал New Yorker. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:02
2023-10-09T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в прошлом месяце утвердил поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет журнал New Yorker."В сентябре &lt;...&gt; Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее", — говорится в статье. Сообщение о поставках журнал поместил в конце многостраничного текста — "профайла" советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. По информации СМИ, основным аргументом против передачи ATACMS долгое время были опасения из-за возможной эскалации конфликта. При этом в Белом доме предлагали использовать угрозу их отправки для давления на Россию, утверждается в статье. После того как Киев начал получать дальнобойные ракеты от Великобритании и Франции, американцев стали заботить только относительно малые собственные резервы ATACMS.В материале также утверждается, что США собираются на этой неделе анонсировать очередной транш военной помощи Украине. Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского. Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html
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в мире, украина, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS

New Yorker: Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в прошлом месяце утвердил поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет журнал New Yorker.
«
"В сентябре <...> Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее", — говорится в статье.
Сообщение о поставках журнал поместил в конце многостраничного текста — "профайла" советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.
По информации СМИ, основным аргументом против передачи ATACMS долгое время были опасения из-за возможной эскалации конфликта. При этом в Белом доме предлагали использовать угрозу их отправки для давления на Россию, утверждается в статье. После того как Киев начал получать дальнобойные ракеты от Великобритании и Франции, американцев стали заботить только относительно малые собственные резервы ATACMS.
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В материале также утверждается, что США собираются на этой неделе анонсировать очередной транш военной помощи Украине.
Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.

Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
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