https://ria.ru/20231009/atacms-1901593673.html

СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS

СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS

Президент США Джо Байден в прошлом месяце утвердил поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет журнал New Yorker. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:02

2023-10-09T19:02

2023-10-09T19:47

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в прошлом месяце утвердил поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет журнал New Yorker."В сентябре <...> Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее", — говорится в статье. Сообщение о поставках журнал поместил в конце многостраничного текста — "профайла" советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. По информации СМИ, основным аргументом против передачи ATACMS долгое время были опасения из-за возможной эскалации конфликта. При этом в Белом доме предлагали использовать угрозу их отправки для давления на Россию, утверждается в статье. После того как Киев начал получать дальнобойные ракеты от Великобритании и Франции, американцев стали заботить только относительно малые собственные резервы ATACMS.В материале также утверждается, что США собираются на этой неделе анонсировать очередной транш военной помощи Украине. Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского. Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр