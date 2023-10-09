СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS
New Yorker: Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в прошлом месяце утвердил поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет журнал New Yorker.
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"В сентябре <...> Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее", — говорится в статье.
Сообщение о поставках журнал поместил в конце многостраничного текста — "профайла" советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.
По информации СМИ, основным аргументом против передачи ATACMS долгое время были опасения из-за возможной эскалации конфликта. При этом в Белом доме предлагали использовать угрозу их отправки для давления на Россию, утверждается в статье. После того как Киев начал получать дальнобойные ракеты от Великобритании и Франции, американцев стали заботить только относительно малые собственные резервы ATACMS.
В материале также утверждается, что США собираются на этой неделе анонсировать очередной транш военной помощи Украине.
Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.
Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.