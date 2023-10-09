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В израильском Ашкелоне при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.10.2023
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13:32 09.10.2023 (обновлено: 14:48 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/ashkelon-1901493855.html
В израильском Ашкелоне при обстреле пострадали четыре человека
В израильском Ашкелоне при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.10.2023
В израильском Ашкелоне при обстреле пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в израильском городе Ашкелон из-за ракетного обстрела со стороны сектора Газа, один пострадавший находится в критическом состоянии,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:32
2023-10-09T14:48
в мире
израиль
ашкелон
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
хамас
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в израильском городе Ашкелон из-за ракетного обстрела со стороны сектора Газа, один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщат телеканал i24 News. Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа. "Четыре пострадавших в городе Ашкелон после ракетной атаки со стороны Газы, один находится в критическом состоянии, еще один получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении телеканала. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/khamas-1901493122.html
израиль
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Ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля
Так выглядит новый ракетный удар по Израилю из Газы, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, израиль, ашкелон, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ашкелон, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В израильском Ашкелоне при обстреле пострадали четыре человека

В израильском Ашкелоне при ракетном обстреле пострадали четыре человека

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в израильском городе Ашкелон из-за ракетного обстрела со стороны сектора Газа, один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщат телеканал i24 News.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа.
"Четыре пострадавших в городе Ашкелон после ракетной атаки со стороны Газы, один находится в критическом состоянии, еще один получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении телеканала.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В армии Израиля пригрозили смертью лидеру и всему руководству ХАМАС
Вчера, 13:29
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильАшкелонРоссияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВасилий НебензяХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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