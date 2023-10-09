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При атаке ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере три американца - РИА Новости, 09.10.2023
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00:57 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/amerikantsy-1901377949.html
При атаке ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере три американца
При атаке ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере три американца - РИА Новости, 09.10.2023
При атаке ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере три американца
По меньшей мере три американца погибли в результате палестинской атаки на Израиль, передает телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ правительства США. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T00:57
2023-10-09T00:57
израиль
россия
сша
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. По меньшей мере три американца погибли в результате палестинской атаки на Израиль, передает телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ правительства США. "Госдепартамент знает от трех гражданах США, убитых на границах Газы, а также американцах, местонахождение которых неизвестно", - цитирует CNN меморандум. Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ранее сказал, что американские дипломаты проверяют информацию о нескольких погибших и пропавших без вести соотечественниках, но конкретные числа не назвал. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. аВоенное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении оперции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/oae-1901376637.html
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израиль, россия, сша, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, государственный департамент сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, США, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, ООН, Государственный департамент США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При атаке ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере три американца

CNN: в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере три американца

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. По меньшей мере три американца погибли в результате палестинской атаки на Израиль, передает телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ правительства США.
«
"Госдепартамент знает от трех гражданах США, убитых на границах Газы, а также американцах, местонахождение которых неизвестно", - цитирует CNN меморандум.
Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ранее сказал, что американские дипломаты проверяют информацию о нескольких погибших и пропавших без вести соотечественниках, но конкретные числа не назвал.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
аВоенное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении оперции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильРоссияСШАЭнтони БлинкенБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасООНГосударственный департамент СШАВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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