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Латиноамериканский альянс АЛБА выразил солидарность с народом Палестины - РИА Новости, 09.10.2023
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05:56 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/alba-1901388086.html
Латиноамериканский альянс АЛБА выразил солидарность с народом Палестины
Латиноамериканский альянс АЛБА выразил солидарность с народом Палестины - РИА Новости, 09.10.2023
Латиноамериканский альянс АЛБА выразил солидарность с народом Палестины
Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выразили глубокое сожаление в связи с эскалацией насилия в секторе Газа, угрожающей международному... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T05:56
2023-10-09T05:56
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
хамас
оон
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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выразили глубокое сожаление в связи с эскалацией насилия в секторе Газа, угрожающей международному миру и заявили о своей солидарности с палестинским народом. "Государства-члены Боливарианского альянса для народов Америки глубоко сожалеют по поводу эскалации насилия в секторе Газа, которая угрожает международному миру и нарушает нормы международного права, а также принципы и цели Устав ООН. АЛБА выражает солидарность с палестинским народом и, в свою очередь, требует соблюдения резолюций Организации Объединенных Наций (ООН) о создании двух государств на границах до 1967 года и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы государства Палестины", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге организации в социальной сети Х. Десять стран АЛБА - Венесуэла, Боливия, Куба, Никарагуа и еще шесть островных карибских стран - выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасности, которую эта эскалация насилия представляет для региональной стабильности, если решение путем переговоров не будет найдено в краткосрочной перспективе. Участники организации повторили свой призыв к Организации Объединенных Наций и международному сообществу найти окончательное решение конфликта посредством диалога и норм международного права. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас, ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Латиноамериканский альянс АЛБА выразил солидарность с народом Палестины

Страны альянса АЛБА заявили о своей солидарности с палестинским народом

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выразили глубокое сожаление в связи с эскалацией насилия в секторе Газа, угрожающей международному миру и заявили о своей солидарности с палестинским народом.
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"Государства-члены Боливарианского альянса для народов Америки глубоко сожалеют по поводу эскалации насилия в секторе Газа, которая угрожает международному миру и нарушает нормы международного права, а также принципы и цели Устав ООН. АЛБА выражает солидарность с палестинским народом и, в свою очередь, требует соблюдения резолюций Организации Объединенных Наций (ООН) о создании двух государств на границах до 1967 года и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы государства Палестины", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге организации в социальной сети Х.
Десять стран АЛБА - Венесуэла, Боливия, Куба, Никарагуа и еще шесть островных карибских стран - выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасности, которую эта эскалация насилия представляет для региональной стабильности, если решение путем переговоров не будет найдено в краткосрочной перспективе. Участники организации повторили свой призыв к Организации Объединенных Наций и международному сообществу найти окончательное решение конфликта посредством диалога и норм международного права.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Байден опозорился на фоне эскалации в Израиле
05:18
 
ИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВасилий НебензяХамасООНВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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