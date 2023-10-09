https://ria.ru/20231009/afgantsy-1901508950.html
СМИ: в Британии расследуют убийство мирных афганцев британским спецназом
СМИ: в Британии расследуют убийство мирных афганцев британским спецназом - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ: в Британии расследуют убийство мирных афганцев британским спецназом
В Великобритании начинается публичное расследование предполагаемого убийства британским спецназом особой воздушной службы (SAS) 80 мирных жителей в Афганистане, РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:16
2023-10-09T14:16
2023-10-09T15:33
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Великобритании начинается публичное расследование предполагаемого убийства британским спецназом особой воздушной службы (SAS) 80 мирных жителей в Афганистане, сообщила газета The Guardian."Публичное расследование обвинений в том, что 80 афганцев были без суда и следствия убиты членами трех разных подразделений британских SAS, начинается в понедельник на фоне просьб семей жертв раскрыть правду", — говорится в материале издания.Газета отметила, что мирных жителей Афганистана неоднократно находили убитыми в своих домах или неподалеку после ночных рейдов подразделений SAS, когда людей обвиняли якобы в производстве оружия. Но, несмотря на многочисленные сообщения в афганских СМИ, до сих пор не ясно, провела ли SAS или британская военная полиция внутреннее расследование.Ожидается, что публичное расследование продлится несколько месяцев и немалая его часть пройдет за закрытыми дверями из-за опасений по поводу раскрытия личностей военнослужащих спецназа.Как сообщала ранее газета The Times, командиры SAS, предположительно, уничтожили данные с компьютеров, чтобы скрыть возможные доказательства убийства 80 мирных жителей в Афганистане с 2010 по 2013 год.В декабре прошлого года Минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования из-за обвинений британских Вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010-го до середины 2013 года. Так, предположительно, бойцы спецназа SAS во время рейдов в период с 2010 по 2011 год убили более 50 безоружных афганцев.В марте Министерство иностранных дел России заявило, что Москва рассчитывает на конкретные результаты расследования преступлений в Афганистане.
https://ria.ru/20230703/prestupniki-1881803113.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, великобритания, sas
В мире, Афганистан, Великобритания, SAS
СМИ: в Британии расследуют убийство мирных афганцев британским спецназом
Guardian: в Британии расследуют убийство агентами SAS 80 мирных афганцев
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
В Великобритании начинается публичное расследование предполагаемого убийства британским спецназом особой воздушной службы (SAS) 80 мирных жителей в Афганистане, сообщила газета The Guardian
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«
"Публичное расследование обвинений в том, что 80 афганцев были без суда и следствия убиты членами трех разных подразделений британских SAS, начинается в понедельник на фоне просьб семей жертв раскрыть правду", — говорится в материале издания.
Газета отметила, что мирных жителей Афганистана неоднократно находили убитыми в своих домах или неподалеку после ночных рейдов подразделений SAS, когда людей обвиняли якобы в производстве оружия. Но, несмотря на многочисленные сообщения в афганских СМИ, до сих пор не ясно, провела ли SAS или британская военная полиция внутреннее расследование.
Ожидается, что публичное расследование продлится несколько месяцев и немалая его часть пройдет за закрытыми дверями из-за опасений по поводу раскрытия личностей военнослужащих спецназа.
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Как сообщала ранее газета The Times, командиры SAS, предположительно, уничтожили данные с компьютеров, чтобы скрыть возможные доказательства убийства 80 мирных жителей в Афганистане с 2010 по 2013 год.
В декабре прошлого года Минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования из-за обвинений британских Вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010-го до середины 2013 года. Так, предположительно, бойцы спецназа SAS во время рейдов в период с 2010 по 2011 год убили более 50 безоружных афганцев.
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