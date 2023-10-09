https://ria.ru/20231009/afgantsy-1901508950.html

СМИ: в Британии расследуют убийство мирных афганцев британским спецназом

СМИ: в Британии расследуют убийство мирных афганцев британским спецназом - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: в Британии расследуют убийство мирных афганцев британским спецназом

В Великобритании начинается публичное расследование предполагаемого убийства британским спецназом особой воздушной службы (SAS) 80 мирных жителей в Афганистане, РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:16

2023-10-09T14:16

2023-10-09T15:33

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Великобритании начинается публичное расследование предполагаемого убийства британским спецназом особой воздушной службы (SAS) 80 мирных жителей в Афганистане, сообщила газета The Guardian."Публичное расследование обвинений в том, что 80 афганцев были без суда и следствия убиты членами трех разных подразделений британских SAS, начинается в понедельник на фоне просьб семей жертв раскрыть правду", — говорится в материале издания.Газета отметила, что мирных жителей Афганистана неоднократно находили убитыми в своих домах или неподалеку после ночных рейдов подразделений SAS, когда людей обвиняли якобы в производстве оружия. Но, несмотря на многочисленные сообщения в афганских СМИ, до сих пор не ясно, провела ли SAS или британская военная полиция внутреннее расследование.Ожидается, что публичное расследование продлится несколько месяцев и немалая его часть пройдет за закрытыми дверями из-за опасений по поводу раскрытия личностей военнослужащих спецназа.Как сообщала ранее газета The Times, командиры SAS, предположительно, уничтожили данные с компьютеров, чтобы скрыть возможные доказательства убийства 80 мирных жителей в Афганистане с 2010 по 2013 год.В декабре прошлого года Минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования из-за обвинений британских Вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010-го до середины 2013 года. Так, предположительно, бойцы спецназа SAS во время рейдов в период с 2010 по 2011 год убили более 50 безоружных афганцев.В марте Министерство иностранных дел России заявило, что Москва рассчитывает на конкретные результаты расследования преступлений в Афганистане.

https://ria.ru/20230703/prestupniki-1881803113.html

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850476915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, великобритания, sas