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В Израиле число погибших из-за эскалации превысило 300, пишут СМИ

В Израиле число погибших из-за эскалации превысило 300, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023

В Израиле число погибших из-за эскалации превысило 300, пишут СМИ

Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T00:41

2023-10-08T00:41

2023-10-08T00:49

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали, сообщает газета Jerusalem Post.Издание ранее сообщало о 250 погибших. Газета Times of Israel писала о как минимум 1452 раненых и госпитализированных."Более 300 человек погибли", - говорится в сообщении.Газета со ссылкой на минздрав Израиля пишет, что более 1,5 тысяч человек пострадали.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-08T00:41 true PT0M20S

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас, армия обороны израиля