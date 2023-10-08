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В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион
В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 09.10.2023
В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-08T23:48
2023-10-08T23:48
2023-10-09T01:09
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
биньямин нетаньяху
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве."Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по сионистскому (израильскому - ред.) аэропорту имени Бен-Гуриона в ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Бригады также сообщили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.Израильская армия одновременно с этим заявила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, оон
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, ООН
В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион
ХАМАС заявил о запуске ракет по израильскому аэропорту Бен-Гурион
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
«
"Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по сионистскому (израильскому - ред.) аэропорту имени Бен-Гуриона в ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
В центральной части Израиля сработали сирены
дополняется ...
Бригады также сообщили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон
на юге Израиля
.
Израильская армия одновременно с этим заявила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Жители сектора Газа рассказали об атмосфере в анклаве
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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