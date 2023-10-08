https://ria.ru/20231008/zalozhniki-1901330216.html

Палестинцы отказались отпустить израильских заложников, пишут СМИ

Палестинцы отказались отпустить израильских заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023

Палестинцы отказались отпустить израильских заложников, пишут СМИ

Египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:33

2023-10-08T17:33

2023-10-08T17:45

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников."Египетские чиновники заявили, что их переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить раненых израильских заложников", - пишет газета.Отмечается, что попытки главы американского госдепа Энтони Блинкена снизить градус напряженности в конфликте между Израилем и палестинскими группировками через телефонные звонки с коллегами в регионе также не увенчались успехом.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, египет, палестина, израиль, хамас, армия обороны израиля