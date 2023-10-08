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Эксперт прокомментировал возможность Израиля закрепиться в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2023
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17:09 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/zakreplenie-1901327453.html
Эксперт прокомментировал возможность Израиля закрепиться в секторе Газа
Эксперт прокомментировал возможность Израиля закрепиться в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2023
Эксперт прокомментировал возможность Израиля закрепиться в секторе Газа
Израиль не сможет полноценно взять под контроль сектор Газа, но израильские силы проведут операцию в анклаве, чтобы ликвидировать лидеров радикальных... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:09
2023-10-08T17:09
в мире
израиль
россия
западный берег реки иордан
биньямин нетаньяху
сергей демиденко
михаил богданов
фатх
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль не сможет полноценно взять под контроль сектор Газа, но израильские силы проведут операцию в анклаве, чтобы ликвидировать лидеров радикальных палестинских группировок, после чего уйдут, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. Военно-политический кабинет Израиля днем 8 октября ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера. "Конечно, израильтяне организуются, выбьют боевиков, перейдут в сектор Газа, но поставить Газу под свой контроль они не смогут. Они много раз пытались это сделать - и ничего у них не получалось. Это настолько чужеродная среда для них в военно-политическом смысле, что там невозможно закрепиться - там не на кого положиться", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. По его словам, израильтяне проведут сухопутную операцию и нанесут дополнительные удары по сектору Газа, ликвидировав лидеров радикальных палестинских группировок, после чего уйдут. Говоря о возможном развитии ситуации в другой части палестинских территорий - на Западном берегу реки Иордан, эксперт отметил, что у палестинцев нет единого центра силы, который бы координировал действия группировок как в секторе Газа (где действует ХАМАС), так и на Западном Берегу (где сильны позиции ФАТХ). Поэтому, если на Западном Берегу "что-то будет, это не будет масштабным", добавил эксперт, не исключив при этом череду нападений на израильские поселения на Западном берегу. "Скорее всего, ни о каком системном ведении военных действий против Израиля (на Западном Берегу - ред.) речи не идет", - пояснил Демиденко. Он также отметил, что если Израиль продолжит "трясти", шиитская группировка "Хезболлах", поддерживаемая Ираном, может воспользоваться ситуацией и совершить вылазки или обстрелять границы. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/posrednichestvo-1901324727.html
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израиль
россия
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, россия, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, сергей демиденко, михаил богданов, фатх, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху, Сергей Демиденко, Михаил Богданов, ФАТХ, Хезболла, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт прокомментировал возможность Израиля закрепиться в секторе Газа

Эксперт: Израиль проведет операцию в секторе Газа, но не сможет там закрепиться

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль не сможет полноценно взять под контроль сектор Газа, но израильские силы проведут операцию в анклаве, чтобы ликвидировать лидеров радикальных палестинских группировок, после чего уйдут, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.
Военно-политический кабинет Израиля днем 8 октября ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера.
Государственный флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Вчера, 16:49
«
"Конечно, израильтяне организуются, выбьют боевиков, перейдут в сектор Газа, но поставить Газу под свой контроль они не смогут. Они много раз пытались это сделать - и ничего у них не получалось. Это настолько чужеродная среда для них в военно-политическом смысле, что там невозможно закрепиться - там не на кого положиться", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
По его словам, израильтяне проведут сухопутную операцию и нанесут дополнительные удары по сектору Газа, ликвидировав лидеров радикальных палестинских группировок, после чего уйдут.
Говоря о возможном развитии ситуации в другой части палестинских территорий - на Западном берегу реки Иордан, эксперт отметил, что у палестинцев нет единого центра силы, который бы координировал действия группировок как в секторе Газа (где действует ХАМАС), так и на Западном Берегу (где сильны позиции ФАТХ). Поэтому, если на Западном Берегу "что-то будет, это не будет масштабным", добавил эксперт, не исключив при этом череду нападений на израильские поселения на Западном берегу.
«
"Скорее всего, ни о каком системном ведении военных действий против Израиля (на Западном Берегу - ред.) речи не идет", - пояснил Демиденко.
Он также отметил, что если Израиль продолжит "трясти", шиитская группировка "Хезболлах", поддерживаемая Ираном, может воспользоваться ситуацией и совершить вылазки или обстрелять границы.
Удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа
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Вчера, 16:28
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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В миреИзраильРоссияЗападный берег реки ИорданБиньямин НетаньяхуСергей ДемиденкоМихаил БогдановФАТХХезболлаХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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