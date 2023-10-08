Эксперт прокомментировал возможность Израиля закрепиться в секторе Газа
Эксперт: Израиль проведет операцию в секторе Газа, но не сможет там закрепиться
© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль не сможет полноценно взять под контроль сектор Газа, но израильские силы проведут операцию в анклаве, чтобы ликвидировать лидеров радикальных палестинских группировок, после чего уйдут, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.
Военно-политический кабинет Израиля днем 8 октября ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера.
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"Конечно, израильтяне организуются, выбьют боевиков, перейдут в сектор Газа, но поставить Газу под свой контроль они не смогут. Они много раз пытались это сделать - и ничего у них не получалось. Это настолько чужеродная среда для них в военно-политическом смысле, что там невозможно закрепиться - там не на кого положиться", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
По его словам, израильтяне проведут сухопутную операцию и нанесут дополнительные удары по сектору Газа, ликвидировав лидеров радикальных палестинских группировок, после чего уйдут.
Говоря о возможном развитии ситуации в другой части палестинских территорий - на Западном берегу реки Иордан, эксперт отметил, что у палестинцев нет единого центра силы, который бы координировал действия группировок как в секторе Газа (где действует ХАМАС), так и на Западном Берегу (где сильны позиции ФАТХ). Поэтому, если на Западном Берегу "что-то будет, это не будет масштабным", добавил эксперт, не исключив при этом череду нападений на израильские поселения на Западном берегу.
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"Скорее всего, ни о каком системном ведении военных действий против Израиля (на Западном Берегу - ред.) речи не идет", - пояснил Демиденко.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.