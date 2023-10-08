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В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей - РИА Новости, 08.10.2023
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07:25 08.10.2023 (обновлено: 14:56 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/youtube-1901254855.html
В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей
В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей - РИА Новости, 08.10.2023
В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, при каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей, а также объяснил, почему нельзя РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T07:25
2023-10-08T14:56
общество
россия
youtube
сергей гаврилов
госдума рф
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, при каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей, а также объяснил, почему нельзя сбивать летящие дроны. &quot;Фотографировать дома соседей можно, но если ролик с домом и его жителями и домашними животными или фото будут размещены в соцсетях и на YouTube, то надо понимать, что, согласно ст. 152.1 ГК РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина&quot;, — подчеркнул парламентарий.Также он отметил, что сбор и распространение данных о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, наказуемы по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни"."Если исключительно с квадрокоптера фиксировали ваш дом, например, это был квадрокоптер Росреестра, запущенный для исправления реестровых ошибок, то здесь нет проникновения в тайну вашей частной жизни. Они оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности и обработки данных. Статью 137 УК РФ здесь применить никак абсолютно не получится", — отметил Гаврилов. При этом если посторонний частный дрон прилетел и снимает, то нужно обратиться в полицию."Право собственности у вас на землю и на здание. Ни на недра под этой землей, ни на воздух над ней у вас нет права собственности. Это собственность государства. Поэтому только государство может решить вопрос с дронами в воздухе над своей территорией. А вот вы самовольно не можете сбивать дрон на государственной территории. В результате — это будет умышленное повреждение чужого имущества со всеми вытекающими последствиями", — добавил депутат.
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общество, россия, youtube, сергей гаврилов, госдума рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Россия, YouTube, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей

Депутат Гаврилов рассказал, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, при каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей, а также объяснил, почему нельзя сбивать летящие дроны.
«

"Фотографировать дома соседей можно, но если ролик с домом и его жителями и домашними животными или фото будут размещены в соцсетях и на YouTube, то надо понимать, что, согласно ст. 152.1 ГК РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина", — подчеркнул парламентарий.

Также он отметил, что сбор и распространение данных о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, наказуемы по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
"Если исключительно с квадрокоптера фиксировали ваш дом, например, это был квадрокоптер Росреестра, запущенный для исправления реестровых ошибок, то здесь нет проникновения в тайну вашей частной жизни. Они оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности и обработки данных. Статью 137 УК РФ здесь применить никак абсолютно не получится", — отметил Гаврилов.
При этом если посторонний частный дрон прилетел и снимает, то нужно обратиться в полицию.
"Право собственности у вас на землю и на здание. Ни на недра под этой землей, ни на воздух над ней у вас нет права собственности. Это собственность государства. Поэтому только государство может решить вопрос с дронами в воздухе над своей территорией. А вот вы самовольно не можете сбивать дрон на государственной территории. В результате — это будет умышленное повреждение чужого имущества со всеми вытекающими последствиями", — добавил депутат.
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ОбществоРоссияYouTubeСергей ГавриловГосдума РФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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