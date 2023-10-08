https://ria.ru/20231008/youtube-1901254855.html

В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей

В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей - РИА Новости, 08.10.2023

В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, при каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей, а также объяснил, почему нельзя РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T07:25

2023-10-08T07:25

2023-10-08T14:56

общество

россия

youtube

сергей гаврилов

госдума рф

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, при каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей, а также объяснил, почему нельзя сбивать летящие дроны. "Фотографировать дома соседей можно, но если ролик с домом и его жителями и домашними животными или фото будут размещены в соцсетях и на YouTube, то надо понимать, что, согласно ст. 152.1 ГК РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина", — подчеркнул парламентарий.Также он отметил, что сбор и распространение данных о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, наказуемы по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни"."Если исключительно с квадрокоптера фиксировали ваш дом, например, это был квадрокоптер Росреестра, запущенный для исправления реестровых ошибок, то здесь нет проникновения в тайну вашей частной жизни. Они оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности и обработки данных. Статью 137 УК РФ здесь применить никак абсолютно не получится", — отметил Гаврилов. При этом если посторонний частный дрон прилетел и снимает, то нужно обратиться в полицию."Право собственности у вас на землю и на здание. Ни на недра под этой землей, ни на воздух над ней у вас нет права собственности. Это собственность государства. Поэтому только государство может решить вопрос с дронами в воздухе над своей территорией. А вот вы самовольно не можете сбивать дрон на государственной территории. В результате — это будет умышленное повреждение чужого имущества со всеми вытекающими последствиями", — добавил депутат.

https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, youtube, сергей гаврилов, госдума рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)