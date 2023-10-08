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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 08.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прозвучали в подконтрольном киевским войскам городе Херсон, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T01:03
2023-10-08T01:03
2023-10-08T01:03
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном киевским войскам городе Херсон, сообщает телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231008/obstrely-1901240077.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное: в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы